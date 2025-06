Za málo peněz hodně muziky? Gourde podepsal dlouhodobě a levně

Yanni Gourde vlastně nikdy nechtěl z Tampy odejít. Teď se zdá, že by tam po návratu mohl zůstat až do úplného konce kariéry. Třiatřicetiletý útočník totiž podepsal se svým milovaným klubem šestiletý kontrakt v celkové hodnotě necelých 14 milionů dolarů. Díky parametrům smlouvy to znamená, že do roku 2031 zůstane na Floridě a bude pobírat roční plat 2,33 milionu dolarů.

„Věděl jsem, že pokud se někdy otevře možnost vrátit se, chci to udělat. Tampa pro mě vždycky byla na prvním místě,“ řekl Gourde při videohovoru s novináři. „Chtěl jsem mít jistotu, chtěl jsem smlouvu na delší období. Zůstat tady do konce kariéry? To byl cíl. A jsem nadšený, že se to povedlo.“

Gourde byl důležitou součástí zlaté éry Lightning. Dvakrát s nimi vyhrál Stanley Cup (2020 a 2021), ale v rozšiřovacím draftu ho ulovil nově vzniklý Seattle. U Krakenů strávil tři a půl sezony, než se v březnu letošního roku vrátil zpět na Floridu.

Manažer Julien BriseBois tehdy naznačil, že chce Gourdeho udržet dlouhodobě. A skutečně: i přesto, že Gourde se mohl v létě stát nechráněným volným hráčem, s Lightning se rychle dohodl. „Když přišel trejd zpátky, byl jsem nadšený. A teď? Teď jsem šťastný jako nikdy. Chci vyhrávat. V tomhle dresu, v téhle organizaci,“ řekl.

Gourde přitom nepřichází zrovna v ideální kondici – v letošní sezoně vynechal více než 20 zápasů kvůli operaci třísel, později si zlomil prst v prvním kole play-off. I tak ale stihl 31 bodů ve 57 zápasech a 14 asistencí ve 21 zápasech po návratu do Tampy.

A co je možná nejzajímavější? Gourde se stal prvním třiatřicetiletým útočníkem od zavedení platového stropu v NHL, který podepsal šestiletou smlouvu. V době, kdy liga vstupuje do období růstu platového stropu, jde o kontrakt, který okamžitě dává Lightning větší manévrovací prostor.

BriseBois to vystihl jednoduše: „Radši budu mít soupisku plnou dobrých hráčů než zásobu draftových výběrů.“ A Gourde podle něj stále patří mezi ty dobré. „Je rychlý, nebojácný, soutěživý. To všechno zůstalo. Je to pořád skvělý hráč.“

Sám Gourde cítí, že se vrátil do známého a motivovaného prostředí. „Ta kultura tady nikdy nezmizela. Od chvíle, kdy jsem přišel zpět, bylo jasné, jak moc tým chce znovu vyhrávat. Spousta kluků z mistrovské éry je tu pořád. A ta šatna je výjimečná. Všichni mě přivítali s otevřenou náručí,“ popsal.

Lightning do sezóny vstoupili s ambicí znovu bojovat o titul, ale vypadli už v prvním kole s pozdějšími šampiony z Floridy. Gourde v tom ale nevidí konec jedné éry. „Skončilo to zklamáním, ale ten tým má obrovský potenciál. Věřím tomu, co tu budujeme. A věřím, že můžeme znovu vyhrát.“

Podpis přináší výhodu oběma stranám. Tampa získává hráče s vítěznou mentalitou a ověřenou konzistencí – Gourde má osm sezon v řadě s alespoň 30 body. A hráč sám dostává jistotu a místo, kde chce dohrát kariéru.

