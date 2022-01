Za Haláka a spol. zaskakoval student. Vancouver nouzově řešil brankářský armagedon

COVID dokáže se soupiskou hokejových klubů opravdové divy. Opakovaně to poznali ve Vancouveru, byť nejčerstvější příklad je možná ten nekřiklavější. Canucks náhle neměli koho posadit na střídačku. Vždyť vinou současné epidemie rázem přišli o čtyři (!) gólmany. O americkou jedničku Thachera Demka. O slovenskou dvojku Jaroslava Hálaka. O senzačního hrdinu mače s floridskými Pantery Spencera Martina. A taky o farmáře Arturse Silovse.

Zoufalá situace žádá zoufalé řešení.

A tak Kosatky podepsaly jednodenní amatérský kontrakt s Rylanem Tothem. Se študákem z University of British Columbia. Ve vysokoškolské lize sice Toth podává báječné výkony, ale do NHL by se nejspíš standardní cestou nikdy neprokousal.

Při absencích Sulovse, Martina, Haláka a Demka ovšem dostal jedinečnou možnost. Zachytat si na rozbruslení a poté krýt záda Michaelu DiPietrovi v partii se St. Louis. Toth se dostal na samý práh startu v prestižní lize, stejně daleko jako kdysi třeba Petr Franěk či Dušan Salfický.

Pětadvacetiletý Kanaďan, co před lety získal titul v juniorské WHL, si samozřejmě životní příležitost pochvaloval. S radostí usedl na střídačku a sledoval nejlepší hokejovou soutěž světa z míst, kam se běžný živáček jednoduše nedostane.

"Snažil jsem se k tomu přistoupit jako k běžnému utkání na univerzitě. Věřím ve své kvality, a tak, kdyby mě bývali Canucks potřebovali na ledě, udělal bych pro jejich vítězství maximum," řekl Toth.

Ve Vancouveru na něj spoléhají coby na brankářskou pohotovost už několik sezon. Patří mezi pár vyvolených, které může kanadský klub kontaktovat v případě, že se dostane do úzkých a nebude mít koho postavit mezi tři tyče.

Toth si zápas v roli náhradního gólmana užil, byť možná by pro něj bylo ještě větším zážitkem sedět na střídačce Anaheimu. Právě Ducks odmala fandil. "Jako kluk jsem ale vzhlížel i k Robertu Luongovi," zmínil vancouverskou legendu.

Dobré vzpomínky má pak na Jacoba Markströma, s nímž se potkal na jednom z tréninků Kosatek. "Milý, vstřícný chlap," vybavil si urostlého Švéda, co šel předloni hledat štěstí o dům dál a za velké peníze se upsal divizním rivalům – Plamenům z Calgary.

Vancouverský kouč Bruce Boudreau byl Tothovi velmi vděčný za jeho bleskovou výpomoc. "Mohlo to skončit tak, že bych do brány musel já," pobavil respektovaný odborník, pro něhož bylo utkání s Bluesmany tisícím odtrénovaným duelem v kariéře

Toth se zase pousmál nad tím, že pro mnohé je teď v podobné škatulce jako třeba David Ayres. Rolbař, který před časem naskočil za Hurikány z Caroliny. "Za profíky takhle zaskakují účetní či rolbaři a pak taky kluci jako já."

Zatímco Ayres už ale díru do světa, alespoň coby maskovaný muž neudělá, vysokoškolák s maďarským příjmením by to rád zvládl. Pokukuje po angažmá v ECHL či jiné nižší soutěži, případně chce zkusit uspět v Evropě. Kdo ví, třeba o něm ještě uslyšíme.

