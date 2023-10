Za faul na Hischiera obdržel dvouzápasový trest. Byla to chyba, snad bude v pořádku, mrzí Cliftona

Obránce Buffala Connor Clifton neunikl trestu od disciplinárky NHL. Ta si posvítila na jeho faul na Nica Hischiera z utkání proti New Jersey. Za úder do oblasti hlavy a krku, za nějž obdržel už během zmíněného zápasu trest do konce utkání, vyfasoval od ligy dvouzápasovou suspendaci.

O tom, jestli dojde ke krásnému čistému bodyčeku rameno na rameno, nebo ke zdánlivě zákeřnému faulu na hlavu soupeře, občas rozhoduje zlomek sekundy. Stačí špatně vyhodnotit situaci, nebo být někde o krok později, než bylo potřeba, a rázem může dojít k ošklivému hitu, kterým je ohroženo zdraví protihráče.

Přesně to se stalo v utkání mezi Buffalem a New Jersey v noci na sobotu. Connor Clifton chtěl ve středním pásmu trefit tělo kapitána Devils Nica Hischiera, jenže špatně přečetl hru, následkem čehož pro něho zápas skončil a nezahraje si ani v dalších dvou utkáních.

Hischier v první třetině u mantinelu ve středním pásmu místo průniku do útoku rozehrál do strany. V tom se k němu přiřítil Clifton a trefil jej ramenem do hlavy. Kromě toho, že se na něj vrhnul Ondřej Palát, který svého kapitána hájil a s Cliftonem se popral, tak zadák Buffala obdržel také trest do konce utkání.

Connor Clifton receives a match penalty for this hit to the head on Nico Hischier. pic.twitter.com/Zu06XHvMi1 — Sportsnet (@Sportsnet) October 27, 2023

V rozhovoru pro Lance Lysowskiho z The Buffalo News si Clifton sypal popel na hlavu. Rozhodně nechtěl soupeře zranit. „Vždy se snažím hrát tvrdě, ale čistě, což jsem myslím už prokázal. Mám skoro 300 zápasů bez nějakého incidentu a pokut. Ale tentokrát jsem to špatně vyhodnotil,“ mrzelo ho.

„Myslel jsem, že s pukem půjde přes modrou čáru, a že ho trefím na rameno a pošlu ho k mantinelu. Jenže on se stočil a já místo ramene trefil jeho hlavu,“ vysvětloval Clifton. „Byla to chyba, je mou zodpovědností předvést čistý a bezpečný bodyček, což jsem neudělal. Hlavně doufám, že bude v pořádku,“ dodal.

Hischier, který se vrátil do hry ve druhé třetině, odehrál už jen sedm dalších střídání a ve zbytku duelu byl pro jistotu ponechán mimo led. Přestože trenér Lindy Ruff uvedl, že to bylo spíš z preventivních důvodů, tak podle dostupných informací bude Hischier chybět svému týmu kvůli zranění v horní polovině těla minimálně v nedělním utkání proti Minnesotě.

