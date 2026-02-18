Z Wilsona byl hadrový panák, msta se mu vymkla. Olympiáda viděla hattrick Gordieho Howea

16. února 16:00Tomáš Zatloukal
Kdekdo má Toma Wilsona zaškatulkovaného jen jako rváče, hromotluka, rabiáta. Ale on toho umí na ledě nabídnout mnohem víc. Vždyť svalnatý Kanaďan dal v NHL během této sezony více gólů než Alex Ovečkin i než kterýkoliv z Čechů. Navrch se svede zapojit i do kombinace. V Miláně to ukazuje naplno, když zdárně doplňuje v elitní formaci Nathana MacKinnona s Connorem McDavidem. Nejen jako jejich "anděl strážný", ale také parťák do souhry. A tak nepřekvapí, že je to právě on, kdo se pod pěti kruhy slaví hattrick Gordieho Howea.
Gól, asistence, bitka. Za jeden večer.
To je kousek pojmenovaný po Mr. Hockey, byť na něj slavný hokejista dosáhl jen jednou. Jeden z jeho synů, Mark, žertem poznamenal, že by trefnější bylo uvedené pojmenování pro kombinaci branky, nahrávky a krosčeku do obličeje.
Rekordmanem v této disciplíně je každopádně Rick Tocchet, současný kouč Letců z Philadelphie (18).
A Wilsonův účet v NHL? Tři zářezy.
Teď přidal jeden na olympijských hrách, byť nejspíš se zahozením rukavic zprvu nepočítal.
Ve třetí třetině rozhodnutého mače proti Francouzům, tou dobou měl už na kontě gól i asistenci, chtěl ostrým hitem oplatit Pierru Crinonovi faul na Nathana MacKinnona.
Crinon trefil jednoho z top hokejistů planety loktem do obličeje, jak líčil sám zasažený. "Vůbec se nám ten zákrok nelíbil," prohodil pak další superman McDavid.
Nothing more embarrassing than Tom Wilson getting massacred by a French beer leaguer. pic.twitter.com/SfP2zWCliV
— Penguins Jesus (@PenguinsJesus) February 16, 2026
Wilson se snažil vyslat jasný vzkaz, že takhle se na hvězdy s javorovým listem na prsou hrát nesmí.
Jenže 195 centimetrů vysoký a metrák vážící bek Grenoblu se nedal. Začal se s jedním z tahounů Washingtonu pošťuchovat, vzápětí letěly rukavice dolů a ramenatý reprezentant země galského kohouta předvedl svou sílu.
Strhl Wilsona na led, Wilson byl v těžké defenzívě. "Jen ho chtěl dohrát, jenže Crinon se po něm vrhl a Willymu nezbývalo, než se alespoň bránit," popisoval McDavid průběh potyčky, po které šli oba soci rovnou do kabin.
Pravidla IIHF jsou nesmlouvavá...
McDavid, MacKinnon a spol. každopádně kvitovali, že se Wilson snažil zastat mančaftu. Postavit za ostatní.
Mnozí hokejoví fandové zase rádi viděli, jak je s jedním z nejméně populárních hokejistů v NHL vytírán led. Podobně jako si užívají pohled na takové scény třeba s Mattem Tkachukem.
Wilsona to ale těžko trápí. Přetahovaná s Crinonem je jen jedna hořká kapka na jinak sladkých časech na olympiádě. S nároďákem válcuje konkurenty, na největší sportovní svátek se nejen probojoval, ale je na něm také hodně vidět.
Sype se na něj za předváděnou hru chvála, zámořský web The Score píše, že si po boku čísel 97 a 29 si počíná fantasticky.
Tom Wilson och Pierre Crinon kastar handskarna ????
— Sports on HBO Max ???????? (@sportshbomaxse) February 15, 2026
???? Streama hela OS i Milano Cortina 2026 på HBO Max och se det bästa på Eurosport 1. pic.twitter.com/lNbCcbIStF
Nebyl by to ale on, aby nebudil rozruch i jinak. To on měl podíl na zranění Kevina Fialy a čerstvě byl aktérem na této scéně tuze nevšední záležitosti. Bitky. "Je to hokej a já ho budu hrát stále stejně," hlásil Wilson už před italským turnajem.
A tak naplňuje, co od něj čekal kapitán Sidney Crosby... že nejspíš bude tím nejtrestanějším hráčem z kabiny.
