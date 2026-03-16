Z vyhnanství na vrchol? Quenneville Anaheimu děkuje za šanci

28. března 10:00David Zlomek
Joel Quenneville už skoro nedoufal, že mu v jeho hokejovém exilu ještě někdy zazvoní telefon s nabídkou z NHL. Sedmašedesátiletý stratég byl mimo hru čtyři roky kvůli dozvukům aféry kolem Kyla Beache v Chicagu, ale nakonec mu záchranné lano hodil starý parťák z Hartfordu Pat Verbeek, který teď šéfuje Anaheimu. A ukazuje se, jak prozíravý krok to byl.
„Jsem za tuhle šanci nesmírně vděčný, cítím se jako obrovský klikař,“ přiznal otevřeně Quenneville před dnešní bitvou v Edmontonu. Během nucené pauzy prý hodně přemýšlel, mluvil s odborníky i samotným Beachem a pracoval na tom, aby se mohl vrátit jako lepší člověk i trenér. Verbeek mu nakonec po dlouhém váhání dal dvouletou smlouvu a „Coach Q“ tuhle příležitost bere jako svůj dost možná úplně poslední tanec v lize, ve které má odkoučováno už přes 1 800 zápasů.
Do Anaheimu si Quenneville postavil silný realizační tým, kterému šéfuje jeho asistent Jay Woodcroft, mimochodem bývalý hlavní kouč právě Edmontonu. Quenneville mu nechal na starost přesilovky a celkově mu dává v přípravě obrovský prostor. „Woody je skvělý, já mu do toho v podstatě nekecám a uhýbám mu z cesty,“ usmíval se Quenneville na adresu svého kolegy, který byl přitom sám finalistou na post hlavního kouče Ducks. Pro mladé hráče Anaheimu je to však neskutečná škola mít na střídačce čtvrtého nejúspěšnějšího trenéra historie.
Pod taktovkou Quennevilla se z Anaheimu stal nečekaný lídr Pacifické divize, i když jejich styl je zatím jedna velká divočina. Kačeři totiž hrají hokej stylem „útok na prvním místě“ a často se stává, že inkasují jako první, ale pak předvedou neskutečný obrat v závěru.
V prodlouženích nebo nájezdech mají letos neuvěřitelnou bilanci 17 výher a jen 4 proher. „Není to zrovna styl, který bychom si dobrovolně vybrali. V čtrnácti z posledních šestnácti zápasů jsme dostali první gól a s týmem to ani nehnulo. Prostě pořád bojujeme. Nemůžu vám přesně říct proč nebo jak, ale ty góly tam v závěru prostě dotlačíme,“ popisoval Quenneville.
Quenneville vidí v současném kádru Anaheimu jasné paralely se svými zlatými časy v Chicagu. Má k dispozici mladé drahokamy jako Lea Carlssona nebo obránce Jacksona LaComba, který mu svým pohybem s pukem připomíná legendárního Paula Coffeyho.
Stejně jako tehdy v Blackhawks, kde rostli Jonathan Toews s Patrickem Kanem pod dohledem Mariána Hossy, mají i dnešní Ducks své zkušené mentory jako Alexe Killorna, Chrise Kreidera nebo Mikaela Granlunda. „Víme, že góly dávat umíme, to nám jde samo. Teď se jim ale snažím do hlavy vštípit, že je musíme taky přestat dostávat,“ uzavřel Quenneville s tím, že defenziva bude v blížícím se play-off klíčová.