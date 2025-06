Z Vegas může být ještě větší mašina. Marner míří do pouště, trejd má být připraven

Vegas Golden Knights mají opět chuť na velkou rybu – a tentokrát si vyhlédli opravdový drahokam. Podle několika spolehlivých zdrojů ze zámoří, včetně Elliottea Friedmana a TSN, probíhají mezi Golden Knights a Toronto Maple Leafs pokročilá jednání o výměně práv na Mitche Marnera. A nešlo by jen o běžný trejd, ale o sign-and-trade, tedy dohodu, která by umožnila Vegas získat Marnera s osmiletou smlouvou.

Zájem z Vegas není žádné překvapení. Klub se dlouhodobě netají tím, že neváhá sáhnout po zvučných jménech, když se objeví příležitost. A Marner, 28letý forvard s 102 body ze základní části a pátý nejproduktivnější hráč v historii Maple Leafs, rozhodně není jen další jméno v seznamu. Golden Knights si chtějí zajistit jeho služby dříve, než o něj začne boj 1. července na volném trhu, a zároveň získat výhodu osmileté smlouvy oproti maximálně sedmileté nabídce od jiných týmů.

Základem návratu do Toronta by podle Friedmana měl být centr Nicolas Roy. A nejen to, TSN tvrdí, že Maple Leafs zároveň požadují i obránce Nicolase Haguea. Právě o něj je na trhu velký zájem, ale Vegas by si ho zřejmě dokázalo dovolit pustit. Tím spíš, pokud se potvrdí spekulace, že by obránce Alex Pietrangelo mohl zamířit na dlouhodobou marodku a uvolnit tak 8,8 milionu dolarů v cap space.

Roy je spolehlivý dvoucestný centr s výbornou hrou v oslabení a solidní produktivitou, v poslední sezoně zaznamenal 31 bodů, z toho 15 gólů. Jeho zkušenosti z třetí formace Vegas, s níž vyhrál Stanley Cup v roce 2023, by Torontu přišly vhod. Hague, 196 cm vysoký zadák, je známý svou tvrdou hrou a spolehlivostí v obranném pásmu.

A proč by Toronto mělo s výměnou souhlasit? Především proto, že je to zřejmě poslední šance, jak za Marnera vůbec něco dostat. Po odmítnutí jednat o prodloužení smlouvy během sezony, a poté, co v březnu nechtěl uvolnit svou no-move klauzuli pro trejd do Caroliny, bylo jasné, že se Marner dívá jinam. Teď by tedy Toronto mohlo aspoň něco zachránit.

„Vždycky byste chtěli něco získat zpátky. Ne vždy to jde. Tady je to zatím všechno, co k tomu řeknu,“ uvedl generální manažer Leafs Brad Treliving. „Jednání probíhají, uvidíme, co přinesou další dny.“

Zajímavé je i pozadí možného trejdu. Vegas mělo podle Friedmana už dříve zálusk na obránce Calgary Rasmuse Anderssona, což ukazuje na snahu udržet obranu silnou, i kdyby měl Hague odejít. Golden Knights totiž dobře vědí, že s příchodem Marnera by útok s Eichelem a Stonem byl naprosto elitní, ale nesmí to být na úkor zadních řad.

Vše teď záleží na tom, jak rychle se obě strany dohodnou. Pro Vegas by šlo o další velký tah ve stylu příchodu Jacka Eichela nebo Marka Stonea. A pro Maple Leafs o nevyhnutelný konec jedné éry, ale zároveň příležitost, jak trochu přebudovat tým, který se roky marně snaží prorazit v play off.

