Z věčného farmáře olympionikem? Překvapivá jednička Colorada je ve hře, i o Vezinu

27. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Bývaly časy, kdy se Scott Wedgewood musel ohánět v hokejovém „suterénu“. V ECHL, o dvě patra níž, než byla jeho vysněná destinace. A dlouhé roky pak často čapal jen o stupínek výš v American Hockey League. Start si tam připsal ještě v roce 2023. O tři roky později se může objevit na nejprestižnější mezinárodní scéně, pod pěti kruhy.
Únor 2026. Milán.
V kleci Kanady stojí vousatý čahoun, na zádech jmenovku se dvěma dvojitými W.
Tohle bylo sci-fi snad ještě v říjnu. Ale teď? Reálná možnost. Ne možná ta, kterou byl označili bookmakeři za favorita, ale skutečně existuje. Vždyť vedení reprezentace s javorovým listem ve znaku dopsalo Wedgewooda na seznam potenciálních olympioniků.
Důvody jsou dva.
Kromě skvělé formy třiatřicetiletého gólmana, který v Coloradu zastiňuje i mladšího a perspektivnějšího kolegu Mackenzieho Blackwooda (pokud se o někom z kádru Avs před sezonou mluvilo v souvislosti s kanadskou brankou na OH, byl to on), hraje roli i bídná forma či zranění osvědčených jmen.
Sam Montembeault si měl zopakovat úlohu trojky... ale tou by pomalu mohl být i v Montrealu, kde si daleko lépe počíná Jakub Dobeš, jemuž se čerstvě povedlo navázat na Careyho Price. Jako první maskovaný muž Canadiens od Priceho éry vyhrál alespoň sedm z úvodních deseti startů v ročníku.
Montembeault má děsivou (ne)úspěšnost zákroků 85,2 procenta...
Adin Hill, na 4 Nations Face-off dvojka? Zraněný, obr, který vychytal pro Vegas Golden Knights v roce 2023 premiérový Stanley Cup, nechytal od 20. října.
Předpokládaná jednička Jordan Binnington, borec s pověstí turnajového brankáře, co umí vyšponovat výkony na maximum, když je to nejvíc potřeba, se také s fazonou příliš nepotkal. Zatím kryl v této základní části jen 88,8 procent střel soupeřů...
Jeho pozice je ovšem nejspíš neotřesitelná, vždyť vychytal St. Louis Blues stříbrný pohár a hlavně titul pro Kanadu na poslední mezinárodní akci, kde se utkávali "nejlepší z nejlepších" (loni v únoru na zmíněné akci ve znamení čtyř národů).
Otevírají se daleko pravděpodobněji jen pozice jeho náhradníků.
Kde brát? Kanada má v zásobě i další zajímavé varianty, jako třeba Logana Thompsona a Darcyho Kuempera. Jenže ti zatím na seznamu, z nějž se budou olympionici rekrutovat, chybí. Navíc Thompson je údajně v nepřízni trenérského kolektivu.
Wedgewood je v tuto chvíli před nimi.
Pokud by se do Itálie podíval, byl by to krásný příběh... Vždyť jde o gólmana, co nikdy neabsolvoval v NHL více než 32 mačů za sezonu, navíc tam nemá jedinou odehranou minutu v play-off.
Čekalo se, že bude krýt Blackwoodovi, kterého nicméně rozhodně neodepisujte, záda. Ale místo toho pravidelně nastupuje, má za sebou už 17 partií, v Coloradu mu věří. Daří se mu. Výmluvné jsou už jen základní statistiky – 91,8 procent lapených kotoučů, průměr 2,21 branky na zápas.
Že se ale jen netěží z týmového úspěchu (Laviny jsou postrachem celé soutěže, až to působí, že hrají vlastní ligu), ukazuje rozdíl mezi jeho očekávanou a skutečnou úspěšností zákroků.
Činí 1,24. Pozitivní hodnota. 15. místo v NHL mezi těmi, co mají alespoň 10 odchytaných zápasů. A Binningtona s Montembeaultem před ním rozhodně nehledejte. Wedgewoodův vzestup dokládá i čerstvě zveřejněné hlasování novinářů na NHL.com o tom, kdo si v tuto chvíli nejvíc zaslouží Vezinu.
První flek? Thompson. Druhý? Ano, hádáte správně, s nevelkým odstupem onen věčný farmář, Wedgewood!
