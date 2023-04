Dvaadvacetiletý nedraftovaný český útočník Ondřej Pavel podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Coloradem. Dočkal se tak odměny za tvrdou práci v zámořských soutěžích.

Odchovanec pražské Kobry odešel do Ameriky v průběhu ročníku 2016/17, který načal ve starším dorostu Sparty. Přes nižší soutěže v Iowě se dostal do NAHL, následně do elitní juniorské USHL, kde si poprvé vysloužil větší pozornost.

Tým Fargo Force vedl jako kapitán. Něco takového se povede jen hrstce cizinců.

Právě během ročníku 2019/20 si Ondřej Pavel odskočil i domů do Česka, aby reprezentoval na mistrovství světa do dvaceti let v Ostravě a Třinci. Skončil bez medaile, na rozdíl od stříbrného Memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi v roce 2017.

Další postupné kroky ve své kariéře přidával v NCAA. V covidové sezoně 2020/21 odehrál za Minnesota State University jen 11 zápasů a závěr ročníku sledoval z tribuny, pak už se zařadil ke stálým členům sestavy, která zaznamenala obří úspěch – probojovala se až do finále závěrečného turnaje Frozen Four!

Ondrej C̶r̶o̶s̶b̶y̶ Pavel pic.twitter.com/LwPjreP7tY — Maverick Hockey Recruits (@MSUMavRecruits) January 29, 2022

Od nejcennější univerzitní trofeje dělila Mavericks jen jedna třetina. Pavel nasbíral ve 44 utkáních 22 bodů (12+10).

Letos přidal dalších 15 bodů (6+9) ve 39 zápasech. Jako centr byl pro svůj tým extrémně cenný na vhazováních, kde měl úspěšnost 61,3 procenta. Minnesota State University podruhé v řadě opanovala play off své ligy, v regionálním semifinále (tedy osmifinále celé země) už ale vypadla se St. Cloud State University, za niž hraje další Čech Ondřej Trejbal.

Ondřej Pavel si nicméně sezonu ještě prodlouží. S Coloradem podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu, která začne běžet v létě; už teď ale míří na farmu do Colorado Eagles, kde současný ročník dokončí v rámci profesionálního zkušebního kontraktu.

Posledním českým mladíkem, který si díky univerzitnímu působení vybojoval smlouvu v nejlepší soutěži světa, byl loni Jáchym Kondelík. Toho ovšem Nashville draftovalo, zatímco Pavel zaujal jako nedraftovaný hráč.

