Z primadony dělníkem. Příběh o obětování ega, který dovedl Carolinu ke Stanley Cupu

16. června 8:30David Zlomek
Šrámy potlučený, s obličejem zalitým potem, ale s nefalšovanou úlevou v očích. Když v roce 2010 vcházel do velkého hokeje jako jednička draftu, měl svět u nohou a o osm let později slavil zisk Hart Trophy pro nejlepšího hráče NHL. Přesto musel Taylor Hall na hokejový Olymp čekat dlouhé roky. V noci na pondělí se konečně dočkal a nad hlavu těžce zvedal stříbrný grál. „Člověk nikdy neví, jaké zatáčky mu život přichystá. Ten pohár byl neskutečně těžký, nevyvážený, ale naprosto úžasný,“ hlesl čtyřiatřicetiletý útočník Caroliny Hurricanes, který se v play-off stal symbolem obětování vlastního ega ve prospěch týmového úspěchu.
Ostřílený veterán v letošním tažení přijal dělnickou roli ve formaci vedle dravého mládí: třiadvacetiletého Logana Stankovena a dvaadvacetiletého Jacksona Blakea. Namísto technického hračičky, kterým býval v minulosti, však fanoušci v jeho podání viděli buldoka. Hall blokoval střely, neúprosně dohrával souboje u mantinelu a obětoval své tělo v defenzívě. „Je rychlý, hraje neskutečně fyzicky a s pukem stále umí skvělé věci. Padá do střel a obětuje se, v celém play-off to byl náš naprosto komplexní hráč,“ vysekl mu poklonu obránce Jacob Slavin.
Sám Hall přiznal, že inspiraci pro tento styl hry našel u loňského šampióna z Floridy, proti kterému s týmem vyhořel. „Vloni na Floridě nebyl jediný kluk, který by nehitoval a neznepříjemňoval vám každou vteřinu na ledě. Člověk se na ně dívá a učí se. Každá naše lajna má teď v sobě tenhle fyzický aspekt a já cítil, že je moje povinnost hrát přesně takhle,“ vysvětlil.
Jeho přerod v defenzivního dělníka ledu přitom nebyl samozřejmostí. Když ho Carolina v lednu 2025 získala z Chicaga v rámci velké třístranné výměny, která do klubu přivedla i Mikka Rantanena, neměl Hall ideální fyzickou kondici pro náročný celoplošný presink trenéra Roda Brind’Amoura. Generální manažer Eric Tulsky však v jeho příchodu viděl chybějící dílek skládačky.
„Přinesl nám skvělý mix rychlosti, dovedností a důrazu, který k nám perfektně pasuje. Dokáže zavézt puk do pásma, vyhrávat bitvy u zdí a má skvělé vidění a kreativitu na to, aby dostal puk do předbrankových prostor. Potřebovali jsme někoho, kdo tyhle těžké souboje u mantinelu přetaví v prvotřídní šance, což u nás dokonale potvrdil,“ popsal tehdejší záměry Tulsky. Hall se v novém prostředí bleskově usadil a ještě před koncem dubna podepsal tříleté prodloužení smlouvy.
Největší dojem ale bývalá superstar zanechala na samotném Brind’Amourovi. Vyhlášený hokejový pes obranář na střídačce Hurricanes okamžitě poznal, že Hall nehodlá žít ze staré slávy. „Nepřinesl s sebou vůbec nic ve stylu: Já jsem tady bývalý MVP a budu to dělat po svém. Naopak hned přišel s otázkou, co pro tým musí udělat. Když s námi začínal, hrál klidně jen dvanáct minut za noc. Bylo mu to jedno. Udělal cokoliv, co bylo potřeba k výhře. To je neskutečně osvěžující a hrozně moc to o něm vypovídá,“ ocenil trenér přístup své hvězdy.
Klíčovou fackou a hnacím motorem pro něj byla loňská zkušenost, kdy Carolina padla v konferenčním finále. „V tom finále konference jsem nehrál vůbec dobře. Způsob, jakým tehdy Florida hrála, pro mě byl obrovskou školou i ve třiatřiceti letech. Pochopil jsem, že v play-off musíte hrát jinak a ty opravdu skvělé týmy to moc dobře vědí. Vzal jsem si to v létě k srdci a snažil se být každým dnem lepší,“ uzavřel dojatý šampion.