Z opory nepotřebným. Nashville se možná zbaví Fabbra

Novináři před vánoční pauzou zahlédli Dante Fabbra v útrobách domácí Bridgestone Areny nespokojeného. Není se co divit, byl potřetí v řadě vyřazen ze sestavy. Navíc to nebylo poprvé, tři utkání proseděl už na konci listopadu poté, co se Luke Schenn vrátil z marodky.

Stále teprve pětadvacetiletý hráč byl v této sezoně zdravým náhradníkem už devětkrát, což je vzhledem k jeho výkonům na ledě, které nejsou špatné, celkem divné.

Co se tedy děje?

"Na začátku byl opravdu konzistentní a my jsme ho vyřadili, o čemž můžete polemizovat, zda to bylo spravedlivé, nebo ne," vysvětloval trenér Predators Andrew Brunette. "Vrátili jsme ho zpátky a on se trochu trápil a trochu se nechal unést. Promluvili jsme si o tom, vrátil se a byl opět opravdu dobrý."

Brunette řekl, že část problému spočívala v tom, že na soupisce bylo mnoho obránců. Někdo to prostě musel odnést. Někdy je tím někým Tyson Barrie, který před nedávnem dokonce požádal o výměnu.

Většinou to byl ale Fabbro, jehož jméno se navíc objevilo ve spekulacích o výměně.

"Jsou to těžká rozhodnutí," řekl Brunette o výběru náhradníků. "Pro trenéra to není žádná legrace. Je těžké dát hráči najevo, že nebude hrát, zvlášť když cítím, že si to zaslouží."

A Fabbro cítí, že si zaslouží hrát. Hráč, kterého bývalý generální manažer David Poile považoval za velký důvod, proč byl tým v roce 2019 ochoten vyměnit P. K. Subbana, hraje už pátou celou sezonu. A i v tomto ročníku je platný. Snaíž se přispívat do ofenzivy, má velmi dobrá čísla v hitech i blocích.

"Právě teď vyhráváme zápasy, což je důležité," pokrčil rameny Fabbro. "Není to moje rozhodnutí, jestli nastoupím, nebo ne. Jediné, co můžu udělat, je být každý večer připravený. Mám pocit, že hraju dobře. Být v zápasech a někdy mimo ně, to je pak někdy těžké najít konzistenci, ale je to na mně, abych byl připravený."

Jednou z věcí, na kterou se nutně připravit nemůže, je výměna. Slyšel zvěsti, ale řekl, že takovým šumům nevěnuje pozornost. Zároveň se tomu úplně vyhnout nemůže.

"Člověk slyší různé věci," řekl. "Snažím se na to ale nemyslet. Když se to stane, tak se to stane. Je to součást hokeje. Jsem u Preds a soustředím se na Preds.“

