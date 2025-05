Z nenápadného lídra tahounem. Nugent-Hopkins je na prahu historie

V týmu plném superhvězd se často zapomíná na hráče, kteří dělají všechno správně, ale málokdy přitáhnou titulky. Ryan Nugent-Hopkins se v této sérii proti Dallasu rozhodl, že tentokrát už žádné zapomínání nebude. S devíti body ve čtyřech zápasech aktuálně zastiňuje skoro všechny.

„Je to nejlepší hráč série,“ prohlásil bez zaváhání Leon Draisaitl po čtvrté výhře Oilers v play-off nad Dallasem, díky níž má Edmonton mečbol a může si v Game 5 zajistit postup do druhého finále Stanley Cupu v řadě. Nugent-Hopkins skóroval nebo asistoval v každém utkání série, často v rozhodujících chvílích. Na úvodní gól zápasu přihrál Draisaitlovi, druhý připravil elegantně pro Coreyho Perryho – oba při přesilovkách.

V play-off má už devět bodů, nejvíc ze všech hráčů třetího kola. Zároveň dominuje i statistice plus-minus (+6), je produktivní i při hře 5 na 5 (Oilers jsou v jeho přítomnosti na ledě 6:0) a tvoří základ jednoho z nejlepších oslabení v sérii.

„Nuggy obětuje hodně ofenzivy během sezony, aby dělal všechny ty malé věci, co jiní dělat nechtějí. A teď mu to všechno vychází. Dělá všechno najednou, a perfektně,“ pokračoval Draisaitl.

Zatímco o McDavidovi a Draisaitlovi se mluví neustále, Nugent-Hopkins jako by si na svou chvíli musel počkat. Draftován jako jednička v roce 2011, prošel si „Dekádou temna“, roky marnosti, výměn trenérů i spoluhráčů. Teď ale platí za nepostradatelného muže, který je v každé důležité situaci. Hraje přesilovky, oslabení, v závěrech zápasů. A navíc stále sbírá body.

Jeho výkony připomínají, že ne každý bývalý první výběr draftu musí být nutně ikonický střelec. Ale může být tím, kdo tvoří vítěznou kulturu. Nugent-Hopkins je první hráč od roku 1990, který zaznamenal ve čtyřech úvodních zápasech konferenčního finále čtyři vícobodové zápasy (naposledy to dokázali Craig Janney a Cam Neely). A ve statistikách Oilers ho v tomto ohledu překonal pouze Wayne Gretzky.

„Všechno, čeho se dotkne, proměňuje v něco pozitivního. Ať už je to střela, nahrávka, nebo čistá defenziva,“ pochválil ho i Corey Perry. „Je radost ho sledovat, kolik toho obětuje pro tým.“

V rozhovoru po utkání seděl Nugent-Hopkins vedle Draisaitla a jen kroutil hlavou nad atmosférou v Edmontonu. „Je to neskutečné. Každý zápas je to hlasitější, větší, fanoušci jsou všude – před halou, po zápase. Těžko se to popisuje. Ale je to nádherné.“

