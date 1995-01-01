NHL.cz na Facebooku

NHL

Z nedraftovaného zjevení pilířem nové éry. San Jose odměnilo i pracanta

1. srpna 11:00

David Zlomek

Zatímco ve středu San Jose Sharks zaujali hokejový svět podpisem Macklina Celebriniho, o dva dny později v tichosti zpečetili další klíčový pakt své přestavby. Odměny za obrovský skok v kariéře se dočkal třiadvacetiletý útočník Collin Graf. Hráč, který ještě před dvěma lety neprošel draftem NHL, podepsal v pátek jako chráněný volný hráč tříletou smlouvu s ročním průměrem 4,25 milionu dolarů.

Pro hráče jde o vyvrcholení příběhu jako z pohádky. Do San Jose přišel v dubnu 2024 jako volný hráč, stihl sedm zápasů, v další sezoně jich přidal 33 a v ročníku 2025/26 už naplno explodoval. V 81 zápasech nasázel 21 gólů, přidal 25 asistencí a s průměrným icetimem přes 16 minut se zařadil mezi klíčové postavy ofenzivy.

Graf si však nový kontrakt nevystřílel pouze produktivitou. Kouč Ryan Warsofsky z něj vychoval jednoho ze svých nejspolehlivějších borců na oslabení a muže pro nejvypjatější momenty zápasů. 

„Bez ohledu na sport platí, že trenéři posílají na hřiště nebo na led ty, kterým věří nejvíc,“ prohlásil už v březnu na jeho adresu kouč Warsofsky. „Collin si naši důvěru vybojoval tím, jak stabilní výkony podával v situacích pod největším tlakem. Má pro tyhle momenty skvělý cit.“

Pochvalou nešetřil ani generální manažer Mike Grier, podle kterého byl Grafův raketový vzestup jedním z hlavních důvodů, proč se výkonnost celého týmu v minulém ročníku tak výrazně zvedla.

„Collin měl obrovský podíl na našem zlepšení. Byl pro nás mimořádně platným hráčem na oslabení a jeho univerzálnost v sestavě měla obrovskou hodnotu,“ uvedl Grier v oficiálním prohlášení. „Jeho pracovitost a přístup jsou hlavním důvodem, proč udělal takový pokrok.“

Vedení Žraloků teď s Grafem počítá jako s pevným základním kamenem mladého jádra po boku Macklina Celebriniho, Willa Smithe či Michaela Misy.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Už žádné řeči, chceme play off, burcuje Sillinger po podpisu v Columbusu

1. srpna 16:13

Pittsburgh hlásí podpis smlouvy. Tučná odměna pro nenápadného dříče

1. srpna 9:00

Exodus pokračuje, Florida přichází o ex-kapitána. Byl u dvou pohárů, s Pantery spojil 17 let života

31. července 18:50

Jeden úkol vyřešen, nový na stole. San Jose musí chystat další balík

31. července 13:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.