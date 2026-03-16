Z lavičky do terénu? Roy sice dostal padáka, ale u Islanders může překvapivě zůstat

11. dubna 10:00David Zlomek
Hokejový svět ještě ani nestrávil šok z vyhazovu Patricka Roye z lavičky New York Islanders a už je tu další, možná ještě neuvěřitelnější zvrat. Vztah mezi legendárním gólmanem a organizací z Long Islandu totiž zřejmě není u konce, jen se přesouvá z horké střídačky do klimatizovaných kanceláří.
Podle posledních zpráv z tábora Islanders existuje reálná šance, že Roy v klubu zůstane jako skaut. Generální manažer Mathieu Darche sice nebyl spokojený s tím, jak tým pod Royem v posledních týdnech herně upadal, ale jejich osobní i profesionální pouto zůstalo neotřesené. Darche si Royova hokejového úsudku nesmírně váží a podle insiderky Emily Kaplanové nechal dveře otevřené pro spolupráci, která by Islanders mohla přinést ovoce v úplně jiné rovině.
Pro Roye, kterému je 60 let a má v NHL odkoučováno přes pět sezon, by to byla role nováčka, ale s životopisem, který mu může kdekdo závidět. Kromě své devatenáctileté hráčské kariéry totiž roky vlastnil, vedl a trénoval tým Québec Remparts v juniorské QMJHL.
Právě tam leží jeho největší devíza, má neuvěřitelný přehled o mladých talentech v kanadských juniorkách a kontakty, které se v NHL vyvažují zlatem. Pro Islanders, kteří mají v kádru klenot v podobě nováčka Matthewa Schaefera a potřebují doplňovat systém dalšími talenty, by byl Roy v roli skauta trefou. Islanders mu navíc musí po další dva roky vyplácet plat z jeho původní trenérské smlouvy, takže varianta, že by za tyto peníze pro klub dál pracoval, dává smysl oběma stranám.
Roy teď stojí před rozhodnutím, které pravděpodobně padne během léta. Buď se pokusí okamžitě najít jinou práci jako hlavní kouč, což by asi nikoho nepřekvapilo, nebo se rozhodne pro klidnější roli v zákulisí Islanders.