Z gauče do nominace? Wilson se rve o místo na olympiádě, nechce chybět

Tom Wilson vstupuje do nové sezony s jedním cílem navíc. Chce se dostat do kanadské reprezentace pro olympijské hry v Itálii. Po tom, co se nevešel do výběru pro únorový turnaj 4 Nations Face-Off, bere přípravu na příští rok osobně.

„Dostat se do kanadského týmu je obrovská motivace. Je to věc, na kterou se teď v létě zaměřuju,“ řekl Wilson v rozhovoru pro TSN. „Stačí jen být ve hře a mít své jméno v konverzaci, už to je čest. Udělám maximum, abych měl šanci.“

Wilson má za sebou jednu z nejlepších sezon kariéry. V 81 zápasech dal 33 gólů a nasbíral 65 bodů, přičemž zůstal věrný i své fyzické hře. V play off pomohl k vyřazení Montrealu v pěti zápasech, kde nasbíral pět bodů.

Už během únorového turnaje ale cítil, že mu účast unikla o kousek. „Když jsem se díval na ten zápas Kanada–USA, cítil jsem, že bych měl být na ledě. Tři bitky během devíti sekund, skvělá atmosféra. Přesně kvůli takovým momentům člověk hraje hokej.“

V sérii proti Montrealu se znovu připomněl jako postava, kterou soupeři milují nenávidět. Ve třetím zápase se dostal do konfliktu s Joshem Andersonem, při kterém se jejich potyčka přesunula až na střídačku. Wilson pak do kamery gestikuloval „plačící miminko“ směrem k soupeři, video obletělo kanadská média.

„Od té doby mě lidi na ulici poznávají častěji než dřív,“ řekl se smíchem. „Někdy vás kamera zachytí v blbý moment. Když se takhle chováte, musíte pak sérii vyhrát. Jinak to vypadá blbě.“

Vedle vlastních výkonů sledoval Wilson i historický moment. Byl na ledě při gólu, kterým Alexander Ovečkin překonal Waynea Gretzkyho a stal se nejlepším střelcem v historii NHL. „Byl jsem tam, při největším gólu historie. Mít na tom malý podíl, to je neskutečný. Jako dítě sníte o NHL, ale být součástí něčeho takového, to nevymyslíte.“

