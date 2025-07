Z frustrace v Tampě do nové šance v Edmontonu. Howard má být novým motorem útoku

Očekávaná spekulace se stala realitou. Edmonton Oilers získali od Tampy Bay vysoce ceněného útočníka Isaaca Howarda, výměnou za centra Sama O’Reillyho, jehož teprve před rokem sami draftovali. Zároveň Howard podepsal s Oilers tříletý nováčkovský kontrakt a do organizace míří s cílem rychlého průlomu do NHL.

Howard má za sebou přelomovou sezonu na Michigan State University, kde nasbíral 52 bodů ve 37 zápasech a odnesl si prestižní Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče NCAA. Přestože původně tvrdil, že se do školy vrátí a chce vyhrát národní titul, osud měl jiné plány. „Chci vyhrávat tituly, ne trofeje za jednotlivce. Ale teď mám jinou výzvu a jsem za ni nadšený,“ vzkázal.

Jeho přesun do Edmontonu nebyl bleskem z čistého nebe. O Howardovi se v zákulisí šuškalo už během draftu. Tampa a hráč si podle všeho nepadli do noty. „Nešlo o to, že bych se chtěl hned cpát do NHL. Ale prostě to neklaplo tak, jak jsem si myslel,“ přiznal Howard v podcastu Spittin’ Chiclets. Lightning tedy místo nepodepsaného talentu získávají solidní protihodnotu, a sice fyzicky silného centra O’Reillyho.

Devatenáctiletý Kanaďan byl vybrán Oilers jako 32. v pořadí loňského draftu. V dresu London Knights v OHL letos zaznamenal 71 bodů v základní části a pomohl týmu k vítězství v Memorial Cupu. Působí jako spolehlivý, pracovitý centr, ale jeho NHL potenciál zatím směřuje spíš do spodních útoků.

Howard naproti tomu působí jako okamžitá injekce ofenzivního talentu. Draftován byl Tampou jako 31. celkově v roce 2022, má výborný přehled, rychlé ruce, dobré zakončení a potenciál stát se kreativní silou na křídle. Jeho problémem může být velikost a ne příliš fyzická hra, což byl jeden z důvodů, proč Lightning váhali s podpisem.

Generální manažer Oilers Stan Bowman již dříve avizoval, že chce tým omladit. A Howard, i přes to, že je o dva roky starší než O’Reilly, nabízí reálnou možnost zasáhnout do NHL hned letos.

