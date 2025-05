Z farmy na tvář budoucnosti. Flames si pojistili Coronata na sedm let

Matt Coronato seděl doma, obklopený rodiči a sourozenci, a díval se na smlouvu, která změnila jeho život. Sedm let, 45,5 milionu dolarů. Ve 22 letech se stal jedním z hlavních stavebních kamenů Calgary Flames — a nebylo pochyb, že večerní účet za slavnostní večeři šel tentokrát na něj. „Jo, myslím, že bych to měl vzít na sebe,“ usmál se později.

Coronato má za sebou cestu, která rozhodně nebyla přímá. Během prvního roku v lize putoval několikrát mezi prvním týmem a farmou, a ještě začátkem letošní sezony nebylo jasné, jestli se dokáže natrvalo prosadit. Ale všechno se změnilo během podzimu.

Po návratu z farmy odehrál nezapomenutý zápas v Montrealu. Nejprve poslal zápas do prodloužení, a jen pár vteřin po jeho začátku ho rozhodl. Právě tehdy začal dokazovat, že jeho střela není výjimečná jen na papíře. Flames od té chvíle věděli, že mají v sestavě něco mimořádného.

„Těžko říct, jestli to byl jeden konkrétní moment, ale ten zápas mi dodal sebevědomí,“ ohlíží se. „Měl jsem štěstí, že jsem hrál s Backlundem a Colemanem. Jejich přístup mě hodně naučil.“

Vděčnost vůči veteránům se projevuje nejen v jeho hře, ale i ve vztazích mimo led. „Bez nich bych se letos neposunul tak, jak jsem se posunul.“

Z hráče, který měl potíže s defenzivní odpovědností, se stal útočník, kterému trenéři věří ve vypjatých závěrech zápasů. Zaznamenal 24 branek, 47 bodů a nejlepší plus-minus hodnocení mezi forvardy (+6). To vše ve své první plnohodnotné sezóně.

Jeho výkon vyústil nejen ve stabilní roli, ale i v důvěru vedení. Generální manažer Craig Conroy začal vyjednávat o prodloužení už při březnové cestě do New Yorku, kde Coronato skóroval v každém zápase. „Připomněl mi Cammalleriho. A myslím, že to teprve začíná,“ přiznal Conroy. „Od toho duelu v Montrealu šla jeho hra nahoru. Věřil si víc, trenér ho začal nasazovat i v klíčových chvílích. Odpověděl skvěle.“

V organizaci, která zoufale potřebuje praváky do sestavy, se Coronato navíc jeví jako hráč, který může přidat i výhry na vhazování. A i když byl letos pozván na mistrovství světa, nakonec se rozhodl turnaj vynechat, aby doléčil drobné zdravotní potíže a byl stoprocentní pro příští sezónu.

