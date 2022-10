Z chicagského očistce do detroitského ráje. Kubalík připomíná Coffeyho!

Byla to krize, mizérie, bída. Na Dominika Kubalíka, zejména pod vlivem výsledků, ale i vinou skličující atmosféry napříč celým klubem, padla u Blackhawks deka. Těžká tak, že se pod ní plzeňský odchovanec jednoduše zlomil. Byl Černým jestřábem s polámanými křídly. Trápil se a prožil svou nejhorší sezonu v NHL. V létě si ale řekl, že za ní udělá tlustou čáru. Vygumuje ji z paměti. A zkusí se i díky tvrdé letní šichtě uvést u Red Wings v co nejlepším světle. Povedlo se, Kubalík zase září!

Jako by Kubalíkovi opět narostla křídla.

Zase připomíná hladového dravce s neomylnou muškou.

Když s Detroitem podepsal dvouletou smlouvu na pět milionů dolarů, řekl mu generální manažer Steve Yzerman, že se s ním počítá do přesilových her. Kubalík ale na jeho slova nedal, nepodlehl představě, že má umetenou cestičku. "Musím si to uhrát," opakoval si.

A teď je, i optikou zámořských novinářů v čele s Maxem Bultmanem z The Athletic, tím nejpříjemnějším překvapením z kádru Red WIngs.

Uvedl se ještě lépe než jiné posily, i ty zvučnějších jmen. "Ani nevím, čím to je, ale cítím se skvěle," prohodil poté, co třemi body dirigoval další vítězství. Potřetí za sebou se blýskl vícebodovým večerem.

Zaskvěl se i při nedávném návratu do Chicaga, proti Černým jestřábům skóroval a přihodil asistenci.

Ve skutečnosti v novém působišti začal tak, že lépe se to od roku 1993 u Rudých křídel povedlo jen jedinému muži. Nikomu menšímu než Paulu Coffeymu, který během rozjeté sezony 1992/93 za pět mačů stihl dva góly a osm pasů.

Kubalík zvládl o dva zápisy do statistik méně, byť tedy legendárního beka s jedinečným bruslením přestřílel (3+5).

Borec, jemuž to pálilo v Plzni, ve Švýcarsku a zprvu i v NHL, těží především z úžasné souhry detroitského komanda pro početní výhody. Náramně doplnil kvintet, kde na modré úřaduje krajan Filip Hronek.

"Přesilovková formace si sedla, klape nám to. A to je ohromně důležité. Nepředvádíme nějaké spektakulární kejkle, jednoduše hledáme parťáka v lepší pozici," popisuje Kubalík v čem je kouzlo mimořádně efektivní letky.

V Detroitu si svými výkony hlasitě říká o setrvání v první brázdě, kde nemá k ruce vůbec marné kumpány. Hraje s kapitánem Dylanem Larkinem a Lucasem Raymondem. Momentálně tam de facto jen zaskakuje za Tylera Bertuzziho.

Ze skvělého startu má radost, sám sebe překvapil. "Nečekal jsem, že se mi bude dařit až tak. "Samozřejmě, takové tempo Kubalík neudrží věčně, každopádně báječný úvod by mu měl ve zbytku sezony pomoct.

Yzerman opět zase jednou vypadá jako naprostý génius, copak byste nechtěli ve svém mančaftu takového hráče za 2,5 milionu ročně?

