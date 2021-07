Z Bučněviče je Bluesman, do New Yorku míří Blais

V minulých dnech se v zámoří udála velká spousta výměn a do jedné z nich byli zapojeni i na trhu velmi aktivní Rangers. Pod Gerardem Gallantem nakonec nebude nastupovat Pavel Bučněvič, nýbrž Sammy Blais. Do New Yorku s ním putuje také druhé kolo draftu 2022.

Šestadvacetiletý Pavel Bučněvič se 28. července mohl stát chráněným volným hráčem. V poslední sezóně si udělal kariérní maximum v počtu kanadských bodů (20+28), a to i přesto, že odehrál jen čtyřiapadesát zápasů. Jeho dobré výkony by Jezdce při podpisu nové smlouvy stály dost peněz a zřejmě to je hlavním důvodem, proč z newyorského celku odchází.

S příchodem ruského útočníka se generálnímu manažerovi Blues Dougu Armstrongovi vykouzlil úsměv na tváři. „Jsem hodně rád, že jsme dokázali přivést do našeho týmu takového hráče. Má dobré parametry, je levák a může hrát i napravo. Je mu šestadvacet, v poslední době se hodně prosazoval. Poslední rok jsme ho pozorovali a nyní bychom s Pavlem chtěli podepsat dlouhodobou smlouvu. Hraje skvěle také v oslabení, je to podle mě hodně podceňovaný hráč a myslím si, že do našeho týmu skvěle zapadne.“

Pavel Bučněvič byl v roce 2013 vybrán až ve třetím kole draftu na celkové 75. pozici. Do této chvíle si v 301 zápasech základních částí připsal bilanci 79+116, k čemuž přidal jednu asistenci v osmi zápasech play off.

Organizace Rangers naopak ukazuje, že chce posílit svou „bottom six“, což už Newyorčané dokázali při zisku Barclaye Goodrowa. Pod křídla Gerarda Gallanta tedy míří Sammy Blais, který si v posledním ročníku připsal bilanci 8+7 za šestatřicet odehraných zápasů a jednu branku ve čtyřech zápasech play off. Pětadvacetiletý útočník má podepsanou dvouletou smlouvu na 3 miliony dolarů, ze které zbývá jedna sezóna, ve které si tedy vydělá 1,5 milionu dolarů. Jeho následný osud je nejistý.

„Jak můžete z našich výměn vidět, tak se snažíme získat kvalitní hráče do „bottom six“, začal svůj komentář generální manažer Rangers Chris Drury. „Je to vysoký a hlavně dobře fyzicky připravený hráč, navíc umí být produktivní, což dokázal v St. Louis. Poměr stráveného času na ledě a efektivity měl velmi dobrý. Stejně jako Barclay Goodrow se jedná o dalšího hráče, který přijde k nám do kabiny se zkušenostmi z play off, navíc už také vyhrál Stanley Cup.“

Sammy Blais byl v roce 2014 draftován v šestém kole na celkové 176. pozici. Za 119 zápasů v základních částech si připsal bilanci 17+18, v play off poté přidal za 27 zápasů bilanci 3+5. V roce 2019 byl součástí Bluesmanů, kteří pozvedli slavný Stanley Cup.

