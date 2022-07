Yzerman se rozhodl. Detroit bude trénovat Lalonde

Po konci základní části se v Detroitu rozhodli, že je potřeba něco změnit, a tak Jeff Blashill opustil pozici hlavního trenéra týmu. S výběrem jeho nástupce Steve Yzerman příliš nechvátal a jak se ukázalo, měl k tomu velmi dobrý důvod.

Bylo veřejným tajemstvím, že Yzerman vyčkává na konec finálové série, aby se mohl pustit do práce. A tak se také stalo. Novým hlavním trenérem Red Wings byl jmenován Derek Lalonde, který minulé čtyři ročníky strávil v roli asistenta Jona Coopera v Tampě a dvakrát se radoval ze zisku Stanley Cupu.

Devětačtyřicetiletý kouč ušel dlouhou cestu a poprvé dostává pořádnou šanci se ukázat na tom největším jevišti zcela sám. Yzerman zná jeho kvality a je to podruhé, kdy ho přivedl do své organizace. Byl to totiž on, kdo ho angažoval do Lightning. Nyní budou společně pracovat na tom, aby vrátili Red Wings do play-off.

„Jsem nadšený, že jsem se stal hlavním trenérem Red Wings. Chtěl bych poděkovat Chrisi Ilitchovi a celé jeho rodině. Stejně bych chtěl poděkovat Yzermanovi a celému vedení, že mi dali šanci trénovat tuhle slavnou organizaci. Jsem připraven se pustit do práce. V Detroitu nás čeká světlá budoucnost," znělo v prohlášení Lalonda.

Osmadvacátý kouč v historii Red Wings v týmu najde spoustu zajímavých a mladých hráčů, na kterých bude moci stavět. Hlavním pilířem v útoku bude kapitán Dylan Larkin, v obraně pak Moritz Seider - aktuální vítěz Calder Trophy. České fanoušky bude zajímat to, jakou roli dostanou Jakub Vrána, Filip Zadina či Filip Hronek.

Pokud půjde v Detroitu všechno podle plánu, tak právě tohle může být odrazový můstek k lepším zítřkům. Kdy uvidíme Red Wings zpátky v play-off?

UPDATE: Detroit #RedWings executive vice president and general manager Steve Yzerman today announced that the team has named Derek Lalonde the 28th head coach in franchise history.



