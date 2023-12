Yzerman konečně přiostřuje: Jdeme na play off, hlásí

Podpis Patricka Kanea to naznačoval, Steve Yzerman, generální manažer Detroitu, potvrdil, že to tak je. Řeč je o ambicích. Po letech, kdy někdejší geniální hráč volil spíše opatrná slova, konečně přitvrdil. Vyhlásil jednoznačný cíl, účast v play off.

Gesto podpisu Patricka Kanea je jednoznačné. Příchod pětatřicetiletého budoucího člena Síně slávy po operaci kyčle není krokem do budoucna, ale pro okamžité výsledky.

Red Wings začali i bez Kanea dobře, mají bilanci 12-7-3, čtvrté místo v Atlantické divizi a pokrok oproti minulé sezoně je znatelný.

Nicméně mít možnost podepsat Kanea, byť po operaci, je něco, co se neodmítá. Red Wings doufají, že jim Kane, jeden z nejlepších ofenzivních hráčů ligy v posledních letech, pomůže udržet se na pozicích pro play off po celou sezonu a případně bude posledním článkem v ukončení sedmiletého sucha.

"Před podpisem smlouvy s Patrickem jsem měl důvod věřit, že se udržíme nahoře, pokud budeme zdraví a pokud nám vydrží brankáři. Opravdu si myslím, že můžeme bojovat o pla off," řekl ve středu generální manažer Steve Yzerman poté, co s Kanem podepsal roční smlouvu na 2,75 milionu dolarů.

"Když se podíváte na naši konferenci a divizi, platí to pro každý tým, že pokud zůstane zdravý a brankáři budou v pořádku, zůstane ve hře. Myslíme si, že máme šanci být mezi nejlepšími. Zdravý Patrick Kane nám dává větší šanci,“ dodal ještě stavitel týmu.

Je tak vidět, že jarní a letní slova o tom, jak je tým v přestavbě a je čas, jsou pryč. Na Yzermana se totiž po těchto prohlášeních snesla vlna kritiky. Tým je bez play off už dlouho a soupiska má rozhodně kvalitu na to, aby se do vyřazovací části dostala.

"Jsme v tom bodě, a možná to začalo někde v posledním ročníku, kdy se nedíváme na to, jaké jsou šance na draft, ale snažíme se zjistit, jestli nemůžeme zůstat v boji o přední příčky,“ potvrdila legenda Detroitu.

Ta také připomněla, že dosáhnutí kýženého cíle bylo poměrně blízko i v minulém ročníku. „To jsme k tomu byli blízko, hlavně kolem uzávěrky přestupů, ale odpadli jsme,“ vzpomínal.

