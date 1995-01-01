Z outsiderů jsou predátoři. Montreal má nejmladší tým v NHL a po letech budí hrůzu

6. února 12:00David Zlomek
V Montrealu se začínají dít velké věci a fanoušci Canadiens mají po letech strádání konečně důvod k optimismu. Tým, který je nejmladší v celé lize, se momentálně drží u špičky NHL v procentuální úspěšnosti získaných bodů a pod vedením Martina St. Louise předvádí hokej, který baví celou Kanadu.
Prezident hokejových operací Jeff Gorton v exkluzivním rozhovoru pro Sportsnet potvrdil, že v šatně došlo k zásadnímu obratu v mentalitě. „Náš tým vyvíjí v docela dobré mužstvo. Jsou si jistí svou silou a věří, že můžeme vyhrát každý večer. Před rokem to možná nebyla pravda, ale teď už očekáváme vítězství,“ prohlásil Gorton.
Přestože jsou Canadiens v tabulce vysoko a Východní konference vypadá otevřenější než kdy dříve, Gorton a generální manažer Kent Hughes odmítají podlehnout panice a bezhlavě nakupovat před březnovou uzávěrkou přestupů. „Rádi bychom byli agresivní a budeme, pokud to bude nutné,“ ujistil Gorton, ale vzápětí dodal, že prioritou zůstává dlouhodobá vize. Klub nehodlá obětovat budoucnost za krátkodobý pronájem veterána, pokud by to mělo narušit cestu k vybudování trvalého uchazeče o Stanley Cup. Strategie je jasná: hledat hráče, kteří pomohou teď i v budoucnu, podobně jako tomu bylo u příchodu obránců Alexandra Carriera nebo Noaha Dobsona, který se v Montrealu upsal na osm let.
Jedním z nejžhavějších témat v zákulisí je osud finského střelce Patrika Laineho. Ten kvůli zranění a následné operaci vynechal posledních 14 týdnů, a přestože už s týmem trénuje, zdá se, že jeho dny jsou sečteny. Canadiens se bez něj stali druhým nejlépe střílejícím týmem ligy a zbavit se jeho obří smlouvy ve výši 8,7 milionu dolarů by týmu rozvázalo ruce pod platovým stropem. I když Gorton nechtěl Laineho status přímo komentovat, v hokejových kruzích se mluví o tom, že Montreal je ochoten si ponechat až polovinu jeho platu, aby usnadnil jeho výměnu.
Zato Oliver Kapanen je jedním z největších překvapení sezóny. Se svými 18 góly bojuje o čelo produktivity nováčků a podle Gortona svým suverénním výkonem vyřešil akutní potřebu týmu po druhém centrovi. „Loni všichni volali po druhém centrovi a pravém obránci. Slyšeli jsme to, ale zároveň si myslím, že kluci, které už máme v týmu, odvedli skvělou práci. Nikdo nečekal, že Oliver předvede to, co předvádí,“ pochvaloval si Gorton.
Před uzávěrkou přestupů 6. března tak Canadiens zůstávají v unikátní pozici, jelikož nemusí prodávat pod tlakem, ale zároveň se nebojí zaútočit na trhu, pokud se objeví správná příležitost. „Líbí se nám náš tým a jsme nadšení z toho, kde jsme. Nevím přesně, co přijde dál, ale věřím v tyhle kluky,“ uzavřel Gorton.
