VIDEO: Trest do konce utkání! Gudas zranil Matthewse

13. března 5:01

Jan Šlapáček

Hodně lidí v noci naštval český obránce Radko Gudas, který nevybíravě fauloval Austona Matthewse a vykoledoval si trest do konce utkání.

Gudas si na ZOH v Miláně udělal mezi kanadskými fanoušky hodně nepřátel, když po jeho tvrdém dohrání na turnaji skončil Sidney Crosby. Po dnešku těchto lidí ještě přibyde.

Český obránce se dopustil nevybíravého zákroku na kapitána Toronta Austona Matthewse, kterého fauloval kolenem a hvězda Maple Leafs opustila ledovou plochu za pomoci spoluhráčů a lékaře.

Dostane Gudas stopku?

