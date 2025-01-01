NHL.cz na Facebooku

Velký otazník pro Devils: hvězdný bek zatím bez smlouvy, čas běží

24. září 10:00

David Zlomek

New Jersey Devils se připravují na novou sezonu, ale jeden z jejich největších talentů pořád chybí. Dvaadvacetiletý Luke Hughes zůstává bez smlouvy a jeho kontraktová sága se začíná protahovat víc, než by komukoli v organizaci bylo příjemné.

Podle Pierra LeBruna z TSN se obě strany sice znovu sešly začátkem týdne, ale dohoda je stále daleko. Zatímco na délce kontraktu se shodly (obě strany chtějí dlouhodobou spolupráci), problémem je průměrná roční hodnota. Jinými slovy: jde o peníze.

Hughes má za sebou jen dvě celé sezony, ale už teď patří mezi nejproduktivnější mladé obránce NHL. V nováčkovském roce nasbíral 47 bodů, loni přidal 44. K tomu vede obranu Devils v ice timu a přestože není typickým defenzivním buldokem, trenéři mu dávají jasně najevo důvěru. Není divu, že jeho agentura tlačí na výrazně vyšší čísla, než byla dříve běžná u hráče s tak krátkou kariérou.

Podle analytiků AFP by osmi­letý kontrakt vyšel na zhruba 8,4 milionu dolarů ročně. To by z něj udělalo druhého nejlépe placeného obránce Devils hned po Dougiem Hamiltonovi. Problém je, že se New Jersey s takovým číslem může dostat do problémů s platovým stropem.

Spekuluje se také o tom, že Hughesův tým nechce opakovat „chybu“ jeho bratra Jacka. Ten v roce 2021 podepsal osmiletou smlouvu s AAV 8 milionů, která se s odstupem času ukazuje jako obrovský výhodný obchod pro klub. Luke a jeho okolí proto údajně tlačí na to, aby se tentokrát žádná sleva nekonala.

Zatím se jednání vedou v přátelském duchu, ale čas běží. Pokud by Hughes nepodepsal do 1. prosince, nemohl by v sezoně 2025/26 nastoupit vůbec. To je scénář, který si v New Jersey neumí nikdo představit, a to nejen proto, že Luke je klíčovou součástí obrany, ale také proto, že hraje po boku bratra Jacka, tváře celé organizace.

Generální manažer Tom Fitzgerald se ještě před startem kempu tvářil optimisticky, že tlak blížícího se začátku sezony vše rozhýbe. To se zatím nestalo a Hughes už ztrácí cenné dny na ledě se spoluhráči.

