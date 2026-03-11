NHL.cz na Facebooku

NHL

Slováci v akci: Slafkovský znovu mezi střelci!

12. března 3:56

Jan Šlapáček

Slovenský útočník Juraj Slafkovský nabral v posledních zápasech skvělou formu a opět pomohl Montrealu k vítězství.

Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens)

Slovenský útočník si na ledě Ottawy dokázal rozšířit své střelecké konto, když se mu povedlo během úvodní přesilové hry otevřít skóre zápasu.

Velkou zásluhu na tomto gólu má Ivan Děmidov, po jehož přihrávce zakončoval Slafkovský do odkryté klece.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 2:3

Juraj Slafkovský (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:43

Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:1

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Trh volných hráčů? Pro zájemce o elitní obránce skončil dřív, než vůbec začal

13. března 12:00

Gudas vs. Toronto 1:0. Měli tam vletět čtyři kluci! Trenér Leafs naložil hvězdám za vlažnou reakci

13. března 10:00

Češi a Slováci: Třicátý gól pro Nečase! Skórovali i Pastrňák s Hronkem

13. března 6:40

Dallas dal Edmontonu sedm gólů! San Jose slaví výhru v Bostonu

13. března 6:15

nhl.cz doporučuje

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.