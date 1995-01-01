Přidá se do Triple Gold Clubu první gólman? Tři následovníky mohou mít i Jágr se Šlégrem

8. února 16:15Tomáš Zatloukal
Možná to jednoho zaskočí, když se dozví, že v Triple Gold Clubu, elitní společnosti vítězů Stanley Cupu, světového šampionátu a olympiády, nenajdete jediného maskovaného muže. Třeba legendární Dominik Hašek nikdy nevyhrál MS, byť ho jen vlásek dělil od účasti na zlatém MS 1985. Nakonec ho zažil jen jako divák, co přijel do Prahy na kole.. byla z toho tehdy senzace. Při velkolepém návratu do Pardubic pak sahal i po nominaci na další zlatý turnaj, tentokrát v roce 2010. Ve sbírce má stříbro a tři bronzy.
"Jen" vicemistrem je také další velikán Martin Brodeur.
Toho o "trojkorunu" připravili dva čeští zástupci v tomto klubu vyvolených. Jiří Šlégr a Jaromír Jágr před 21 lety ve Vídni.
Premiérovým brankářem se může stát jeho krajan Darcy Kuemper.
Nechybí mu zlato z MS, kdepak, to bral zkraje této dekády v Rize. Ani jméno na Stanley Cupu, téměř dvoumetrový čahoun o rok později slavil s Coloradem. Ne, pětatřicetiletá jednička Los Angeles potřebuje nejcennější placku z Milána (či následujících olympijských her, kde se ovšem šance na jeho účast blíží sci-fi).
Dosáhnout na ní chce jako trojka za Jordanem Binnigtonem a Loganem Thompsonem. Aby ovšem byl právoplatným členem Triple Gold Clubu, musel by zasáhnout alespoň do jednoho mače.
Spolu s ním a javorovým listem na prsou se tam mohou prosmýknout ještě Brad Marchand, Sam Reinhart, Mark Stone či Nathan MacKinnon.
A při jiných scénářích? Šanci mají už jen Evropané.
Švédská trojka ve složení Gabriel Landeskog, Victor Hedman a Oliver Ekman-Larsson. Finští adepti jsou dva - spoluhráči od floridských Panterů Eetu Luostarinen a Niko Mikkola. A pak je tu ještě příležitost pro tři české reprezentanty.
Tušíte které?
Všichni tři mají zlato z Prahy 2024, jeden získal Stanley Cup s Washington Capitals, zbylí mají dva prsteny s triumfy s tampskými Bolts. Ano, jde o Michala Kempného, Jana Ruttu a Ondřeje Paláta.
V NHL už působí jen posledně jmenovaný, zkušený forvard nedávno změnil působiště - od Ďáblů z New Jersey zamířil k sousedům z New Yorku, od 27. ledna obléká trikot Ostrovanů.
Pod pěti kruhy si teď fortelný dříč, jehož výkony rostou s důležitostí partie, může zajistit hokejovou nesmrtelnost.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.