Preview: San Jose sází na mladíky. Udělají další progres?

23. září 17:00Adam Čuba
To, že San Jose prochází tuhou přestavbou, není v posledních letech žádným tajemstvím. Talentované mládí sice dává Žralokům naději na lepší zítřky, jenže... Na co to bude stačit v nadcházející sezoně?
Čistě výsledkově byly poslední dvě sezony v podání Žraloků strašidelné. Konec konců posuďte sami – dvakrát poslední místo v konferenci, play off ani na dohled.
Ale...
Sharks loni touto dobou neměli strach hrát dravé mládí, což může být správná cesta. Will Smith, i o rok mladší Macklin Celebrini (věkem technicky stále ještě junior) se na level NHL v uplynulém ročníku zvládli etablovat, a nakonec dokázali doručovat i solidní porci bodů. Smith jich zvládl pětačtyřicet, Celebrini třiašedesát a momentálně je dokonce blízko (minimálně širší) nominaci Kanady na ZOH v Miláně. Mladíci dostali prostor učit se od protřelých matadorů, jako třeba Mikael Granlund nebo Tyler Toffoli, a i když to samozřejmě nešlo vždy úplně jako po másle, takhle zkušení plejeři měli benjamínkům svého týmu jednoznačně co předat.
Letos se dá očekávat něco podobného s Michaelem Misou. Poslední dvojka draftu se nakonec rozhodla nejít cestou univerzitní NCAA a podepsala klasický nováčkovský kontrakt se Sharks. Misu tak čeká stejný proces jako o rok dříve Celebriniho, tedy spojení se zkušenějšími parťáky, kteří jej jeho prvními krůčky NHL provedou.
Z čistě českého pohledu San Jose v posledních letech kleslo na atraktivitě. Z klubu odešel Tomáš Hertl, v zeleném dresu už nebojuje Filip Zadina, při uzávěrce přestupů zamířil na Floridu Vítek Vaněček a po sezoně skončil i zkušený zadák Jan Rutta. I tak ale v organizaci najdeme jména, která rozhodně stojí za to sledovat.
Otazníky v brankovišti...
O Jaroslavu Askarovovi se toho v posledních letech namluvilo hodně, očekávané výkony se ale zatím jaksi nedostavily. Třiadvacetiletý Rus v NHL odchytal jen 16 duelů, statisticky se nedostal k 90% úspěšnosti.
Alex Nedjelkovic se sice v lednu zapsal do historie NHL, když v zápase proti Buffalu zapsal gól i asistenci, nicméně co do čísel nebyly ani jeho výkony v předchozích letech, kdy hrál za Pittsburg, nikterak oslnivé.
Je tedy otázkou, jestli zmíněná dvojice brankoviště Žraloků zvládne…
Prvním bekem Orlov, šance pro mladíka?
Obrana Sharks rozhodně veliký respekt nebudí. Stálicí je Mario Ferraro, který v Kalifornii zahájí už sedmou sezonu. Nováčkem je naopak Dmitrij Orlov, zkušený ruský bek, který svého času zažil plodné roky třeba ve Washingtonu a poslední dva roky byl poměrně produktivní v Carolině.
Naděje vkládají Sharks do beka s exotickým jménem Shakira Muchamadulina. Ten už v loňské sezoně dostával od trenérů dost důvěry a několikrát dokonce atakoval hranici 25 odehraných minut za zápas. Letos se dá očekávat jeho další progres, přičemž by se měl stát jednou ze stěžejních tváří obranných řad San Jose.
Trošku neznámou může být čtyřiatřicetiletý Nick Leddy, který ještě před rokem patřil mezi produktivní obránce Blues, loni ale šla jeho výkonnost strmě dolů, když za celou sezonu zaznamenal jen hubený zápis 2+3. A třeba do sestavy nakoukne talent Sam Dickinson (2006), jinak opora juniorského Londonu v OHL...
Útok plný mládí vyztuží zkušenosti
Celebrini, Smith, Misa. V budoucnu jednoznačně osa útočných řad Žraloků. Momentálně je ale ještě potřeba tým vyztužit zkušenostmi... Tuto roli by u Sharks měli plnit – kór po odchodu finského virtuóza Granlunda – Tyler Toffolli nebo nově příchozí Jeff Skinner, který si na jaře zahrál finále NHL. Zajímavou injekcí pro ofenzivní skvadru může být střední generaci zastupující Phillip Kurashev, který byl před dvěma lety mimořádně produktivní v Chicagu.
Očekávání:
Od San Jose se nedá ani v tomto roce čekat mnoho... Za úspěch by se dalo označit, pokud by Žraloci byli alespoň konkurenceschopní a neplnili jen roli ligového otloukánka. A samozřejmě bude jedině dobře, pokud mladíci v sestavě, především tedy v útoku, zaznamenají další herní progres. Právě oni totiž mohou Sharks v budoucnu vyvézt z temné éry zpět do play off.
