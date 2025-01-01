Preview: Blues znovu hladoví po úspěchu. Jak daleko dovede Montgomery svůj tým?

25. září 20:00Eliška Faltýnková
V minulé sezoně se St. Louis Blues vrátili do play off a ukázali, že pod vedením Jima Montgomeryho našli nový směr. Do sezóny 2025/26 vstupují sebevědomě – s posíleným kádrem, zkušeným jádrem i dravou mladou krví chtějí potvrdit loňský progres a stát se týmem, s nímž se v Západní konferenci bude muset vážně počítat.
Po dvouletém půstu mimo play off se Blues v minulé sezoně vrátili zpět na mapu NHL. Výraznou zásluhu měl na tom trenér Jim Montgomery, kterého v listopadu vyhodil z Bostonu. Bez práce byl jen pět dní, St. Louis po svém bývalém kouči okamžitě skočili a dobře udělali. Montgomery dal týmu systém a brzy přišly výsledky. Pod jeho taktovkou ukořistili divokou kartu a jen pár vteřin je dělilo od senzace – vyřazení vítěze Presidents’ Trophy, Winnipeg Jets – a postupu do semifinále Západní konference.
Tento rok mají hráči i klub cíle dojít dál – opřít se o zkušené jádro, širší kádr a stabilnější defenzivu i brankářskou dvojici. Pokud se podaří navázat na loňský progres, Blues mohou patřit mezi nejnepříjemnější soupeře celé Západní konference.
Letní změny v kádru
Během léta posílili na centru, kam získali Piuse Sutera, který v sezoně 2024/25 v dresu Vancouveru zažil svůj průlomový ročník – 25 gólů, 46 bodů a kariérní maximum v asistencích. Na stejnou pozici přichází také americký útočník Nick Bjugstad. Jejich podpisy Blues posílili hloubku kádru. Oba by měli přinést jistotu a spolehlivost do třetí a čtvrté formace.
Do obranných řad získal klub mladého 22letého zadáka Logana Maillouxe, který je skvělý bruslař i střelec. Kádr naopak opustili veteráni z modré čáry Ryan Suter a Nick Leddy. Z útočníků se loučili Zack Bolduc a český centr Radek Faksa, který zamířil zpět do Dallasu, jenž jej v roce 2012 draftoval.
Ofenzivní síla
Blues se mohou pyšnit opravdu velmi solidní sestavou útočníků do prvních dvou formací. Právě oni jsou jedním z důvodů tak vysokých ambicí týmu. Ofenzivním motorem St. Louis bude pravděpodobně centr Robert Thomas, který se postupně vypracoval v absolutní hvězdu klubu.
V minulé sezoně se v základní části posunul na kariérní maximum 81 bodů (21+60) a po turnaji Four Nations ukázal, že jeho tempo směřuje ještě výš – na úroveň, kde se může reálně mluvit o stovce bodů. Pokud by ji skutečně pokořil, stal by se prvním hráčem Blues, který to dokázal od časů Brendana Shanahana v roce 1994. V šestadvaceti letech je Thomas v ideálním věku, aby převzal roli lídra nejen v kabině, ale i na ledě, a fanoušci v něm právem vidí tvář nové éry.
Po jeho boku stojí Jordan Kyrou, který celé ofenzivě dodává rychlost a kreativitu a může se pyšnit jednou úspěšnou statistikou – jako jediný v týmu dokázal třikrát za sebou nastřílet 30 a více branek, čímž se zapsal mezi nejkonzistentnější střelce současné NHL. Na křídle mají Blues také Pavla Bučněviče, kterého minulou sezonu trápila zranění. Když mu ale zdraví vydrží, bude hrát velmi důležitou roli.
Výraznou posilou loňské sezony se stal Dylan Holloway. S bilancí 63 bodů v 77 utkáních zaujal jak ofenzivní produkcí, tak energií, kterou vnáší do hry. Zkušenostmi a tvrdým stylem hry ostatní doplňuje čtyřiatřicetiletý kapitán Brayden Schenn.
Nová krev: Jimmy Snuggerud
Jimmy Snuggerud. Jednadvacetiletý útočník z Minnesoty se zařadil mezi nejzajímavější mladíky, kteří mají šanci stát se pilíři nové éry Blues. Už teď se o něm mluví v souvislosti s Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. A nutno říct, že rozhodně právem. Debut v NHL si odbyl už v loňské sezoně.
A začátek měl více než slibný – v prvních sedmi zápasech základní části stihl 4 body (1+3) a ukázal, že se nebojí velké zodpovědnosti. V play off pak dostal příležitost v prvních dvou formacích a neztratil se ani proti soupeři kalibru Winnipeg Jets. Trenér Montgomery mu důvěřoval nejen v rovnovážné hře, ale i v přesilovkách, kde mohl naplno využít svou největší přednost – tvrdou a přesnou střelu z první.
Snuggerud je přirozený střelec, který má cit pro gólové momenty a zároveň solidní herní inteligenci. Pokud se mu podaří rychle adaptovat na tempo NHL, může už letos patřit mezi hráče, kteří budou rozdíloví nejen v základní části, ale i v play off.
Obrana a brankoviště
Pokud Blues loni překvapili, pak to bylo mimo jiné díky výraznému zlepšení defenzivy. Colton Parayko a Cam Fowler, který se k Blues připojil pro prosincovém trejdu z Anajeimu, vytvořili stabilní první dvojici a našli mezi sebou úžasnou chemii.
Člověka až mrzí, že se takhle nenašli už mnohem dříve. Ačkoliv spolu odehráli jen 34 zápasů dosáhli třetího nejlepšího podílu vstřelených gólů na ledě ze všech dvojic, které strávily při hře 5 na 5 alespoň 480 minut (63,27 %). Společně s mladým Philipem Brobergem zažili životní sezonu. Zopakovat tento úspěch ale může být velmi těžké.
Fowler a Parayko už nejsou žádní mladíci. Justin Faulk několik let vykazuje známky postupného propadu a zdá se, že mu dochází síly. Bude tedy zajímavé sledovat jejich výkonnost v letošním ročníku.
V brankovišti je situace jasná – Jordan Binnington zůstává jedničkou. Po velmi rozpačitém začátku loňské sezony nakonec v lednu znovu našel formu a byl důležitým faktorem návratu do play off. Blues však potřebují, aby jeho výkony byly konzistentní a mohli se na něj spolehnout. Záda mu bude krýt pětadvacetiletý Joel Hofer, který se loni osvědčil jako solidní dvojka a zvládl odchytat i těžší zápasy.
Očekávání redaktora
Je otázkou, zdali neuvěřitelná šňůra 12 vítězství, kterou Blues potřebovali, aby se dostali do play off, nebyla jen posledním zábleskem na jejich sestupné trajektorii. Pokud si ale hvězdy týmu zachovají výkony z loňské sezony a nedojde u nich k výrazné regresi, pak má St. Louis potenciál nejen potvrdit návrat mezi play off týmy, ale také zamíchat kartami ve vyřazovací části a přejít přes první kolo.
