Poslední šance pro Ovečkina? Možná, i proto chtějí Caps nakupovat

9. února 10:00David Zlomek
Washington Capitals už nechtějí být jen týmem, který se zuby nehty drží na hraně play-off. Navzdory tomu, že jim v nedávných dostizích unikly největší ryby trhu jako Quinn Hughes nebo Artěmij Panarin, vedení klubu v čele s generálním manažerem Chrisem Patrickem rozhodně neskládá zbraně. Právě naopak. Podle uznávaného insidera Franka Seravalliho jsou Capitals připraveni udělat před uzávěrkou přestupů pořádný rozruch.
Klub z hlavního města USA je v unikátní situaci. Na rozdíl od mnoha konkurentů se nemusí ohlížet jen na aktuální sezónu, ale díky luxusnímu prostoru pod platovým stropem může plánovat dlouhodobě. „Washington patří do kategorie týmů, které mají prostor pro budoucnost. Mají spoustu prospektů a své drafty. Takže pro Washington to není jen o letošku. Samozřejmě by se chtěli dostat do play-off, ale jakýkoli talent, který by mohli přidat do své top šestky, je o letošku i o budoucnosti. Jsou zapojeni do spousty různých věcí. Chtěli by udělat velký rozruch,“ prozradil Seravalli.
Pohled do pokladny Capitals je pro fanoušky fascinující. Podle dat portálu PuckPedia bude mít Washington u uzávěrky k dispozici přes 12 milionů dolarů, ale skutečné žně přijdou v létě, kdy se prostor nafoukne na astronomických 35,7 milionu.
Jedinou hrozbou pro tento rozpočet je momentálně Connor McMichael, kterého po životní sezoně čeká výrazné navýšení platu, a otazníky visící nad novými kontrakty pro klubové legendy Alexandra Ovečkina a Johna Carlsona.
Patrick a jeho tým však mají jasno v jedné věci: nehledají hráče jen na pár měsíců. Pokud Washington někoho přivede, bude to hráč, který se klubu upíše na dlouhá léta, podobně jako tomu mělo být u Panarina či Hughese.
Na seznamu potenciálních cílů se nyní objevují jména, ze kterých jde cítit ambice. Ve hře je elitní centr St. Louis Blues Robert Thomas, jeho spoluhráč Jordan Kyrou, hvězdný Elias Pettersson z Vancouveru nebo Vincent Trocheck z Rangers. Právě Kyrou je jméno, které v souvislosti s Washingtonem zaznívá v kruzích insiderů nejčastěji.
Aktuálně Capitals ztrácejí čtyři body na přímý postup do play-off i na divokou kartu, ale s rozjetým Jakobem Chychrunem v obraně a vyhlídkou na ofenzivní megaposilu rozhodně neházejí ručník do ringu. Tím spíš, že se může jednat o poslední tažení Alexe Ovečkina.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.