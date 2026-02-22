Pořezaná ruka, ulomené zuby, zlato na krku. Z Hughese je hrdina, i na blízkém Východě

23. února 17:00Tomáš Zatloukal
Říká se, že střepy nosí štěstí... Když si na podzim pořezal o skleničku na týmové večeři ruku natolik, že přišel o několik týdnů z aktuální sezony, tak si to Jack Hughes nejspíš nemyslel. Byla to další stopka v rozletu úchvatně talentovaného borce. O pár měsíců později už ale Jacka Hughese zpomalit nedokázal nikdo, ani ulomené zuby, zakrvácená ústa, ani Connor McDavid. Na olympiádě zářil, nadchl dechberoucí kontrolou puku, klidem a ranou pod betonem Jordana Binningtona si zajistil hokejovou nesmrtelnost.
Ta fotka obletěla svět...
Hughes se zakrvácenými ústy, kde zely díry po úlomcích zubů, se euforicky culí. Zabalený do americké vlajky. To on srazil Kanadu na kolena. Nejprve předčil Caleho Makara a rozjel rychlý protiútok. Poté nekompromisně zakončil nabídku od Zacha Werenskiho.
McDavid se natahoval po přihrávce marně...
Když je ve formě, patří k vůbec Hughes nejnebezpečnějším forvardům hokejové planety.
Jack Hughes is an Olympic gold medalist. ???? #MilanoCortina2026 #WinterOlympics pic.twitter.com/43VCWKdUat
— NHL (@NHL) February 22, 2026
A v Miláně to jasně ukázal, z krajanů byl produktivnější jen jeho bratr Quinn. Ten také po zlatém finále líčil, jak si v neděli, v půl jedné ráno, všiml, že vlasáč s číslem 86 bdí. Proč? "Sním o tom, že dám vítězný gól," měl odvětit tahoun Ďáblů z New Jersey.
Stalo se, byť ta historka zní snad až příliš osudově, aby byla pravdou...
Co ovšem zpochybnit nejde, je Hughesův zápis do hokejových dějin.
Zařadil se, lehce symbolicky, po bok tentokrát absentujícího numera 87, spolu se Sidneym Crosbym jsou jedinými, kdo rozhodl prodloužení finále olympijského turnaje s hráči NHL.
Hughesův heroický čin zaujal kdekoho.
@wyshynski why is Makar not backchecking? pic.twitter.com/XZerhObTEO
— J (@JL_Voice) February 22, 2026
Včetně židovské komunity, k níž hokejový klan částečně náleží (Víte, že za repre USA nastupovala i máma Ellen Weinberg-Hughes? Dokonce si zahrála na MS, v Miláně pomohla ke zlatu ženskému týmu ze střídačky).
Jack má po Ellen židovské kořeny, dokonce absolvoval známý obřad bar micva, táta Jim je zase katolík.
Na toto téma napsal glosu správce sociálních sítí The Hockey News: „Hughes je prvním hokejistou, který má za sebou bar micva a rozhodl olympijské finále. Skvostné!"
Hughes se při rozhovorech rozplýval především nad faktem, že je Američanem. A přidal i žert. "Mám kliku, že pocházím z nejlepší země na světě. Jsem na to fakt hrdý. A také mám štěstí, že tam máme senzační zubaře."
Když se měl čepýřit, jak rozhodl zámořské derby, raději vyzdvihl Connora Hellebuycka.
Jack Hughes is a rockstar
— Barstool Sports (@barstoolsports) February 22, 2026
pic.twitter.com/63oKk8Uhdz
Čahouna v masce, který se blýskl 41 zákroky i asistencí: "To on byl náš nelepší hráč!" Při své figuře byl ovšem pro nošení na ramenou (postarali se o to Jack Eichel s Noahem Hanifinem) jasnou volbou prostřední z bratrského tria.
Jack, který rozdílovou trefou napodobil Quinna, jemuž se povedlo ukončit "nastavení" ve čtvrtfinále se Švédy. A kdo ví, třeba se příště pod pěti kruhy potkají s tím nejmladším - Lukem.
Ano, tahouni olympijských šampionů mají o čem snít i po víkendu.
