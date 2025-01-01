Podkolzin prodloužil s Edmontonem, v kapse má smlouvu na tři roky

24. září 12:00Adam Čuba
Poměrně štědrého kontraktu s edmontonskými Oilers se dočkal čtyřiadvacetiletý ruský útočník Vasilij Podkolzin. Ten podškrábl s Olejáři novou tříletou smlouvu, která mu ročně vynese 2,95 milionu dolarů.
Rodák z Moskvy byl kdysi draftován v prvním kole Vancouverem. Nejlepší sezonu v zámoří odehrál hned první rok po svém příchodu z Ruska, když za Canucks zvládl v 79 zápasech 14 branek a 12 nahrávek.
V následujících dvou letech už Podkolzin neměl v NHL pevné místo a spíše pendloval mezi prvním týmem a farmou v AHL.
Mezi nejlepší se naplno vrátil až loni, kdy po trejdu do Edmontonu (za čtvrté kolo draftu) odehrál za Oilers všech 82 zápasů základní části s bilancí 8+16. Tažení do finále Stanley Cupu pomohl deseti body (3+7).
Částka 8,85 milionu na tři roky tak možná lehce překvapí, někdejší ruský talent dostane zaplaceno velmi pěkně. Nicméně na ledě odvede také hromadu práce, důkazem budiž třeba 211 hitů z loňské sezony.
Sám rodák z Moskvy čerstvě po podpisu promluvil o tom, že by chtěl na dobrou práci navázat. „Chci najít balanc mezi tím, abych byl prospěšný v ofenzivě, ale zároveň nechci ztratit to, co jsem do týmu přinesl minulý rok. Jsem nadšený, že tu budu další roky. Máme tu rozdělanou práci...“, naráží Rus na dvě finálové účasti v bojích o Stanleyův Pohár. Je jasné, že Oilers míří v nové sezoně – která pro ně začíná 8. října kanadskou bitvou s Calgary – ještě o krok dál.
Teď je jasné, že jim ve vytyčeném cíli bude pomáhat i borec, který kdysi doma v Rusku platil za veliký talent. V reprezentaci dělal kapitána osmnáctce i dvacítce, v obou kategoriích na Mistrovství světa dosáhl na stříbrnou medaili. Ještě v průběhu mládežnické kariéry navíc zvládl 68 zápasů v KHL.
