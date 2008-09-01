Paráda od Chychruna! Připomněl Ovečkina a přepsal historii. Dal gól roku?

7. února 11:15David Zlomek
Washington Capitals mají nového hrdinu a není jím nikdo jiný než Jakob Chychrun. V zápase proti Nashvillu Predators, kdy se tým musel obejít bez zraněné opory Johna Carlsona, na sebe Chychrun vzal veškerou zodpovědnost. Na ledě strávil neuvěřitelných 29 minut a 21 sekund, během kterých stihl nasázet dva góly, přidat asistenci a definitivně se dostat do historických zápisů klubu. Jeho první trefa večera navíc okamžitě zaplavila sociální sítě jako žhavý kandidát na nejlepší gól sezony, minimálně mezi obránci.
Chychrun předvedl kousek, který připomněl nejslavnější kousky mladého Alexandra Ovečkina. U mantinelu si sám o hrazení přihrál puk, vystřihl parádní „spin-o-ramu“, při které udělal z útočníka Predators Tysona Josta pouhý kužel, a následně nekompromisně zavěsil. Byl to jeho 20. gól v sezoně, čímž se stal teprve druhým obráncem v historii Capitals po Larrym Murphym, kterému se podařilo pokořit dvacetigólovou hranici ve dvou po sobě jdoucích ročnících.
Samotný hráč zůstává i přes historický zápis nohama na zemi a soustředí se především na týmový úspěch. „Snažím se tam pro kluky udělat, co můžu. Máme skvělou partu a už se nemůžeme dočkat, až do toho pořádně šlápneme a budeme bojovat o play-off,“ komentoval milník Chychrun, který později v přesilovce přidal ještě jeden gól a pojistil výhru Washingtonu 4:2.
Jakob Chychrun's 20th of the season is DISGUSTING ???? pic.twitter.com/qxryCV2scq— NHL (@NHL) February 6, 2026
Chychrun má před sebou ještě 23 zápasů a už nyní si 21 góly vytvořil nové kariérní maximum. Zároveň se stal prvním obráncem Capitals od dob Mikea Greena a jeho rekordní sezony 2008/09, který vykazuje takovou střeleckou dominanci. Trenér Spencer Carbery nešetřil po zápase chválou a vyzdvihl především Chychrunovu schopnost tvořit góly z ničeho.
„Největší kompliment, který mu mohu složit, je ten, že dává nejen velké góly ve velkých momentech, ale jde o jeho individuální úsilí. Je to prostě o tom, že si vezme puk v určité situaci, ať už jde po modré čáře, nebo někoho obejde jako dnes večer. V sestavě nemáte moc hráčů, kteří by tohle dokázali. V lize je hrozně těžké skórovat, a to, že dal 20 gólů za sebou, znamená další fenomenální rok,“ smeknul kouč.
Se 21 zásahy jde Chychrun do olympijské přestávky jako nejlepší střelec mezi všemi obránci NHL. Pokud si udrží aktuální tempo, mohl by reálně ohrozit i historické klubové rekordy Mikea Greena nebo Kevina Hatchera.
