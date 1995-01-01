Panteři vyhlíží návrat Noska a spol.

24. února 15:00Josef Potůček
Cesta za třetím Stanley Cupem v řadě není pro Panthers žádnou klidnou projížďkou pod floridským sluncem. Spíš připomíná vyčerpávající štreku plnou výmolů, kde se sestava mění častěji než nevyzpytatelné počasí nad Atlantikem. Zranění zasáhla tým citelně – a přesto v kabině stále doutná víra, že rozhodující část sezóny přinese obrat.
Podle aktuálních informací by se během venkovního tripu na začátku března mohli do sestavy vrátit hned tři hráči: Tomáš Nosek, Dmitrij Kulikov a Jonah Gadjovich. Pokud nenastanou komplikace, jejich návrat by mohl přijít krátce po olympijské přestávce. To by znamenalo, že před aktivací z listiny dlouhodobě zraněných hráčů zmeškají už jen minimum zápasů.
Hlavní trenér Paul Maurice situaci popsal opatrně, ale s náznakem optimismu. Zmiňovaní hráči by měli tento týden trénovat bez kontaktu a následně by se mohli zapojit do plného zatížení okolo domácího utkání proti Torontu 26. února. „Pokud zvládnou týden bez problémů, někde během venkovního tripu je šance, že se vrátí,“ naznačil. Zároveň ale přiznal, že po dlouhé pauze bude klíčové dostat hráče zpět na potřebnou úroveň jistoty a herní pohody.
Hloubka místo hvězdného efektu
Ani jeden z uvedené trojice není typem hráče, který by po návratu převrátil sezónu naruby. Nejde o bombastická jména plnící titulní stránky. Ale právě takové návraty často rozhodují dlouhé play-off série – dodávají energii, stabilitu obranným párům a především tolik potřebnou hloubku kádru.
Panthers letos – bez brankářů – nasadili už 28 různých hráčů a aktuálně se s nějakou zdravotní lapálií potýká osm členů týmu. Stabilita? Spíš vzácnost než samozřejmost.
Nosek: Čekání na první minuty sezóny
Nejdelší absenci má za sebou český útočník Tomáš Nosek. Po vážném zranění kolene během letní přípravy, které si vyžádalo operaci, dosud v sezoně 2025-26 neodehrál ani sekundu. V loňském ročníku, svém prvním ve floridském dresu, zaznamenal jeden gól a devět bodů v 59 utkáních při průměrném čase na ledě 9:49. Není to ofenzivní tahoun, ale jeho práce v oslabení a důraz v osobních soubojích Panthers chybí.
Kulikov: Zkušenost, která se neztratí
Pětatřicetiletý obránce Dmitrij Kulikov stihl letos jen dvě utkání. Na začátku října si natrhl ramenní labrum (lem kolem jamky ramenního kloubu, který pomáhá držet hlavici pažní kosti na místě) a od té doby je mimo hru. Během posledních dvou sezón na Floridě nasbíral pět gólů a 33 bodů ve 146 zápasech a přidal 259 hitů. Jeho návrat by jistě znamenal nejen větší tvrdost před brankou, ale i cenné zkušenosti do klíčových momentů sezony.
Gadjovich: Energie do spodních formací
Jonah Gadjovich, který rovněž podstoupil operaci, odehrál letos jen deset zápasů. Jeho role je jasná – přinést fyzickou hru, tlak na obránce soupeře a energii, která dokáže změnit tempo zápasu. V play-off jsou právě takoví hráči často nepostradatelní.
Panthers zůstávají navzdory všem komplikacím ve hře o boje o Stanley Cup. Pokud se jim podaří postupně začlenit zraněné hráče a případně ještě posílit tým před uzávěrkou přestupů, mohou znovu nabrat vítěznou dynamiku. Cesta za třetím Stanley Cupem v řadě nebude jednoduchá – ale právě návraty nenápadných bojovníků mohou být faktorem, který na Floridě rozhodne o jarním hokejovém dění.
