11. března 10:00David Zlomek
New York Islanders prošli v posledních letech drastickou transformací. Klíčové postavy jako Brock Nelson nebo Noah Dobson byly vyměněny, zatímco veteráni Josh Bailey, Cal Clutterbuck a Matt Martin definitivně ukončili své aktivní kariéry. Uprostřed těchto velkých změn a nástupu nové generace se ale jedna věc zdá být neměnná: oddanost kapitána.
Anders Lee v rozhovoru pro RG jasně prohlásil, že o své budoucnosti má jasno: „Není pochyb o tom, že chci ukončit kariéru jako Ostrovan.“
Lee je věrný organizaci od roku 2009, kdy si ho Islanders vybrali v šestém kole draftu. Od svého debutu v roce 2013 se vypracoval v jednoho z nejkonzistentnějších střelců týmu, přičemž jeho vrcholem byly sezony 2016/17 a 2017/18, kdy nasázel 34, respektive 40 gólů. Po odchodu Johna Tavarese převzal v týmu kapitánské „céčko“ a dovedl Islanders až do finále konference v roce 2020.
Aktuální ročník navíc dává Leeovi naději na další úspěšnou jízdu. Islanders se drží na třetím místě Metropolitní divize, pouhý bod za druhým Pittsburghem. Tým táhne především favorit na Calder Trophy, obránce Matthew Schaefer, ale Lee se svými 15 góly a 35 body v 64 zápasech rozhodně nezůstává pozadu a v týmové produktivitě mu patří čtvrtá příčka.
Otázkou pro nadcházející léto však bude nová smlouva. Leeovi končí sedmiletý kontrakt s průměrným platem 7 milionů dolarů ročně. Islanders budou mít podle webu PuckPedia pod platovým stropem k dispozici zhruba 15,21 milionu dolarů, a přestože Leeova role v sestavě s věkem mírně klesá, jeho podpis bude pro generálního manažera prioritou.
Spekuluje se, že pokud by kapitán přistoupil na mírnou slevu, například na hranici 6 milionů dolarů ročně, zůstalo by klubu dostatek prostředků na ulovení další rozdílové hvězdy na trhu volných hráčů.