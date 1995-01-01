Montreal pokukuje po centrovi. Údajně má zájem o O’Reillyho!

8. února 1:56Vladimír Vykoukal
Montreal Canadiens patří mezi ty nejlepší týmy letošní sezóny. Tým složený z mladého a velmi talentovaného jádra momentálně okupuje třetí příčku Východní konference a míří do play-off. A v médiích se objevují spekulace, že by před uzávěrkou přestupů ještě mohl přivést posilu…
Obranu mají Canadiens elitní – mladý Lane Hutson udělal další krok dopředu a už teď patří mezi ty nejlepší beky soutěže, dobře navíc zapadla předsezónní posila Noah Dobson. Brankář Sam Montembault má sice letos podprůměrný ročník, dobře ho ale doplňuje Jakub Dobeš. Velmi nadějně vypadá také mladý gólman Jacob Fowler. Na těchto postech tedy (alespoň prozatím) asi není potřeba posílit.
V útoku by se ale určitě prostor pro novou tvář našel. Canadiens už dlouho chybí zkušený a produktivní druhý centr. První lajnu má na starost Nick Suzuki, jehož výkony každým rokem rostou. Roli toho druhého momentálně zastává finský nováček Oliver Kapanen, který si vede nad očekávání – v 57 zápasech si připsal slušných 31 kanadských bodů. K delší cestě v play-off by ale Montreal přece jen pravděpodobně potřeboval někoho zkušenějšího.
Podle insidera Eliotta Friedmana by tento problém mohl vyřešit Ryan O’Reilly. Zkušený centr patří mezi adepty na výměnu z Nashvillu, který bude před uzávěrkou přestupů pravděpodobně naopak prodávat. A nutno uznat, že Canadiens by pro něj mohli být velmi zajímavou destinací. Mají totiž velmi mladý tým, který by potřeboval lídra. A tím by právě mohl být O’Reilly.
Jeho kontrakt by Montreal stál 4,5 milionu dolaru ročně a platil by až do konce nadcházejícího ročníku. Rozhodně se tedy nejedná o přepálenou částku, spíš naopak. Bývalý vítěz Stanley Cupu je navíc stále velmi produktivní, letos má v 57 zápasech 56 kanadských bodů. A ceněný je i pro svou obrannou hru.
Nutno ale podotknout, že mladý tým Canadies je ještě ve vývoji a letos ty nejvyšší ambice nemá. To by se nezměnilo ani při případném příchodu O’Reillyho. Nelze tedy očekávat, že by za něj obětovali některého ze svých větších talentů. Čas Montrealu teprve přijde. Ale kdyby se k mladému jádru přidal tak zkušený veterán jako Ryan O’Reilly, mohlo by to mít velmi pozitivní vliv i do budoucna…
