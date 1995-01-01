Měl jsem být v Bostonu, ale zaseklo se to. Andersson odhalil pozadí konce v Calgary

7. února 9:07David Zlomek
Konec jedné z nejvýraznějších tváří Calgary Flames posledního desetiletí se nezačal psát v kanceláři generálního manažera, ale uprostřed svatebního veselí. Rasmus Andersson v otevřeném rozhovoru pro Sportsnet poprvé detailně popsal sedmiměsíční ságu, která vyvrcholila jeho nedávnou výměnou do Vegas Golden Knights.
Vše odstartovalo už loni v červnu, čtyři dny před draftem. Anderssonovi tehdy zazvonil telefon s informací, že Flames mají na stole lukrativní nabídku od Los Angeles Kings a jsou připraveni ho prodat. „Řekl jsem Conniemu (GM Craigu Conroyovi), že chápu byznys, ale nejsem připraven podepsat prodloužení kdekoli. Dal jsem mu seznam sedmi týmů, se kterými bych byl ochotný jednat o nové smlouvě,“ přiznal Andersson. Jednání se pak vlekla celé léto a podzim, zatímco Andersson na ledě prožíval nejlepší sezónu kariéry, aby napravil dojem z té předchozí, kterou sám označil za příšernou.
Nejtěžší chvíle přišly v polovině ledna během road tripu v Chicagu. Tehdy to vypadalo, že je ruka v rukávě s Bostonem. Elliotte Friedman informoval o připraveném sedmiletém kontraktu na 63 milionů dolarů. Jenže v detailech se dohoda zadrhla. „Nabídka přišla, ale byly tam věci v ochraně proti výměně, které se mi nelíbily. Pak následovaly tři dny ticha. Byl to šílený psychický nápor, pořád kontrolujete telefon a nevíte, co bude,“ popsal Andersson kritické dny, kdy už se v posledním domácím zápase emotivně loučil s fanoušky i spoluhráči.
Frustrace nakonec vygradovala v neděli 18. ledna, kdy Anderssonův tábor oznámil Flames: „Končíme s hovory o prodloužení smlouvy, chci se soustředit jen na hokej.“
Ironií osudu byl Andersson vyměněn přesně o čtyři hodiny později. O tom, že se stěhuje do Vegas, se navíc dozvěděl dřív ze sítě X než od vlastního manažera. „Telefon mi pípl šestkrát za sebou a v každé zprávě bylo slovo Vegas. Půl hodiny nato mi volal Connie a já mu to zvedl se slovy: ‚Vážně? Ty mě vyměníš a ani mi nezavoláš?‘“ smál se Andersson, který prý s Conroyem udržuje přátelský vztah plný rýpanců.
Andersson odchází z Calgary po deseti letech s obrovským respektem k organizaci i městu, které považuje za svůj domov. Přiznal, že k odchodu přispěla i fakta v sestavě, Flames podepsali na dlouho MacKenzieho Weegara a do týmu se tlačí mladíci jako Zayne Parekh a Hunter Brzustewicz. „V určitém věku už pro mě nebylo místo, hokejově se tým vydal jiným směrem. Jen doufám, že mě fanoušci nebudou bučet, až se vrátím,“ dodal se smíchem.
