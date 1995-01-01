Matthews je vítěz, má jasno americká kabina. Přišlo i šťouchnutí do Toronta

23. února 7:30David Zlomek
Americký útočník Auston Matthews se konečně dočkal obrovského týmového úspěchu. Jako kapitán dovedl výběr Spojených států ke zlaté olympijské medaili na turnaji v Itálii, když ve finále přetlačili favorizovanou Kanadu. Vítězství na akci, kde se potkali ti nejlepší z nejlepších, by mělo definitivně utnout řeči o tom, že rodák z Arizony nedokáže svým týmům vyhrávat klíčové zápasy.
Přesto nechybělo málo a všechno mohlo dopadnout úplně jinak. Kanaďané byli ve finálovém boji opticky lepším mužstvem, ale hokej se hraje na góly a štěstí se tentokrát přiklonilo na americkou stranu. Kdyby Nathan MacKinnon neminul prázdnou bránu nebo by americký brankář Connor Hellebuyck fantasticky nevychytal Devona Toewse, možná by teď Matthews stál před novináři jako poražený a musel by znovu čelit nepříjemným rýpancům. Takhle se ale radoval z výhry.
Na pozápasové tiskové konferenci nechtěl torontský kapitán řešit nic jiného než oslavy. „Snažím se užít si tenhle okamžik,“ odpověděl na rýpavé dotazy novinářů, než si slovo vzali jeho reprezentační parťáci. „Teď už nezáleží na tom, co kdo říká, protože Auston Matthews je vítěz,“ zastal se ho Jack Hughes. Jeho bratr Quinn Hughes hned dodal: „Přesně o tomhle by teď měla torontská média mluvit. Auston nás dovedl k titulu.“
Vítězná aura amerického kapitána by teď mohla pomoct jeho mateřskému klubu. Zbytkem kabiny v Torontu, který se během pauzy připravoval doma, rezonuje naděje, že si Matthews přinese zlatou formu i do NHL. Švédský obránce Oliver Ekman-Larsson po tréninku podotkl, že takový úspěch týmu určitě prospěje.
„Myslím, že to pomůže. Okusíte ten pocit vítězství a to, co to obnáší. Odrazy puků. Štěstí,“ zhodnotil švédský bek. „Kdykoli dostanete šanci něco vyhrát nebo být součástí něčeho výjimečného, myslím, že to si s sebou odnesete. Čerpáte z toho a stavíte na tom. Je skvělé, že tu zkušenost získal a byl její velkou součástí.“ Podobně to vidí i hlavní trenér Craig Berube. „Je to pro něj skvělé, máme z Austona obrovskou radost. Gratuluju jemu i americkému týmu. Měl by být nadšený. Vždycky vás to obrovsky nakopne, když vyhrajete něco takového.“
Jenomže čas na oslavy rychle vypršel a návrat do reality bude tvrdý. Matthews nabere z Evropy kurz rovnou na Floridu, kde se k týmu připojí před středečním zápasem proti tamním Bleskům z Tampy Bay. A situace Javorových listů je špatná.
Na postupové pozice do play-off ztrácí šest bodů a musí přeskočit hned čtyři další celky. Útočník Matthew Knies ale věří v zázračný obrat. „Doufejme, že sem přinese jiskru a vítěznou mentalitu a my najdeme způsob, jak posbírat pár výher a dostat se do play-off,“ přeje si Knies.
