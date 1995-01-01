Gudas vs. Toronto 1:0. Měli tam vletět čtyři kluci! Trenér Leafs naložil hvězdám za vlažnou reakci

13. března 10:00David Zlomek
Toronto Maple Leafs sice ve čtvrtek večer konečně zlomili hrozivou osmizápasovou sérii proher, když porazili Anaheim Ducks 6:4, ale v kabině se neslavilo. Hlavním tématem byl kapitán Auston Matthews, který musel předčasně odstoupit ze zápasu po nevybíravém zákroku českého obránce Radka Gudase. Ten zasáhl Matthewse kolenem na koleno, za což od rozhodčích vyfasoval trest na pět minut a osobní trest do konce utkání.
Trenér Toronta Craig Berube neskrýval po zápase znechucení. „Byl to špinavý zákrok,“ prohlásil nekompromisně. „Liga se na to samozřejmě podívá a uvidíme, jaká přijde suspendace nebo co se stane.“ Přestože Matthews opustil led po svých, Berube zatím nemá o jeho stavu bližší informace. „Zítra (v pátek) ho čeká vyšetření,“ dodal stroze kouč.
Kromě samotného Gudase se ale pod palbu kritiky dostali i samotní hráči Toronta. Berubeovi se totiž vůbec nelíbilo, jak tým na zranění své největší hvězdy zareagoval, respektive nezareagoval. Zatímco Matthews ležel v bolestech na ledě, nikdo z ostatních spoluhráčů se Gudasovi okamžitě nepostavil. „Měli tam být čtyři kluci a něco s tím udělat,“ kroutil hlavou Berube. „V tu chvíli se to nestalo, ale ve třetí třetině už tým odpověděl dobře. Všichni bychom si ale přáli, aby tam vletěli hned.“
Zodpovědnost za vlažnou reakci na sebe vzali i nejzkušenější hráči Morgan Rielly a William Nylander. „Byla to moje chyba, že jsem na Gudase nereagoval dřív,“ sypal si popel na hlavu Rielly. „V tu chvíli jsem nechápal, jak moc ho trefil, ale beru na sebe plnou odpovědnost za to, že jsem tam nebyl první. Když váš kapitán padne po takovém špinavém zákroku, musíte reagovat jako tým.“ Podobně se vyjádřil i Nylander: „Asi jsem tam měl skočit. Situaci jsem plně pochopil až o patnáct sekund později.“
Emoce naplno vzplanuly až v závěrečné dvacetiminutovce. Nováček Easton Cowan se poprvé v NHL popral poté, co Jackson LaCombe tvrdě sestřelil Nicka Robertsona, a emoce tekly proudem i u Maxe Domiho nebo Jakea McCabea. Toronto sice využilo pětiminutovou přesilovku po Gudasově faulu ke vstřelení dvou branek, které nasměrovaly tým k první výhře od 3. února, ale ztráta Matthewse může mít pro Javorové listy v boji o záchranu sezony fatální následky.
Odveta se chystá už na 30. března, kdy se oba týmy střetnou znovu, tentokrát v Anaheimu. Dá se očekávat, že Gudas bude mít na zádech pořádně velký terč.