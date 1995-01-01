Finský obránce na roztrhání! Kdo po olympiádě uloví hvězdu Philadelphie?

24. února 13:30David Zlomek
Do uzávěrky přestupů zbývají necelé dva týdny a trh v NHL se začíná pořádně hýbat. Ačkoliv se nečeká, že by Philadelphia Flyers patřila k nejaktivnějším týmům, jméno jejich obránce Rasmuse Ristolainena momentálně rezonuje celou ligou.
Zdroje ze zákulisí naznačují, že zájem o tohoto jednatřicetiletého zadáka během olympijské přestávky výrazně stoupl. Ristolainen pomohl Finsku k bronzovým medailím, předváděl výborné výkony a jeho hodnota letí nahoru. Během posledních čtrnácti dnů se na něj ve Philadelphii ptalo pět nebo šest týmů, píše web Daily Faceogg. Zvěsti sice naznačují, že samotný hráč z myšlenky na stěhování zrovna neskáče radostí, ale Flyers budou patřit k prodávajícím a pravděpodobně obdrží nějaké telefonáty, kterým budou muset naslouchat.
A co za něj Letci požadují? Jako měřítko jim slouží loňská výměna Brandona Carla do Toronta nebo starší přesun Bena Chiarota do Montrealu. Jasným výchozím bodem pro jednání je volba v prvním kole draftu. Ristolainenovi zbývá ze smlouvy ještě jeden rok s přijatelným platem 5,1 milionu dolarů, což znamená, že ho případný kupec získá na dvě jarní jízdy v play-off. Philadelphia je navíc údajně ochotná za správnou cenu spolknout část jeho platu, jelikož jí stále zbývá jedno místo pro zadržení platu.
Mezi celky, které situaci sondovaly, patří Boston Bruins a Edmonton Oilers, i když ani jeden z nich se zatím neukázal jako vážný zájemce. V Bostonu hledají praváka do obrany poté, co jim těsně unikl Rasmus Andersson. Zdroje ale tvrdí, že ačkoliv Medvědi v této fázi prověřují úplně každého, finský bek není někdo, z koho by byli Bruins vyloženě nadšení. Slouží spíše jako záložní plán. Edmonton naopak praváka do elitní čtyřky k Darnellu Nurseovi potřebuje jako sůl. Olejáři mají ale pod stropem jen něco málo přes milion dolarů, takže by museli čarovat s rozpočtem a pravděpodobně by opačným směrem putoval trápící se útočník Andrew Mangiapane.
Do hry se ale mohou vložit i další těžké váhy. Hodně se skloňuje Dallas, kterému také utekl Andersson. Hvězdy sice nemají volbu v prvním kole a musely by manipulovat s listinou dlouhodobě zraněných hráčů kolem Tylera Seguina, ale Ristolainen by skvěle zapadl do finské obranné party k Mirovi Heiskanenovi a Ese Lindellovi.
Smysl dává i Detroit, který má na rozdíl od ostatních hromadu místa pod stropem i hodně draftů. Generální manažer Steve Yzerman nutně potřebuje posílit defenzivu pro play-off a Letci by si na oplátku mohli říct o talentovaného brankáře Sebastiana Cossu, který září na farmě.
