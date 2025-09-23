Drsní bráchové v dresu Habs? Zařídili dva góly, bitku i slzy české mámy

25. září 15:00Tomáš Zatloukal
Podle Xhekaj, shluku písmen, co připomíná spíš šifru než příjmení, byste asi netipli, že hokejoví sourozenci Florian a Arber mají i tuzemské občanství. Ostatně tomu staršímu a známějšímu, Arberovi, vynesl jazykolam, co má na jmenovce, přezdívku “Wi-Fi”. Každopádně jejich máma Simona pochází z Hradce Králové, Arber pak zbožňuje svíčkovou a češtině slušně rozumí. Právě Simona dojala tento týden hokejový svět, když ji rozbrečel přípravný mač montrealských Canadiens.
Proč?
Vůbec poprvé za slavný klub naskočili oba důrazní bratři. Synové jí a Jacka, kosovského Albánce, který se se Simonou potkal kdysi v Kanadě v imigrantském táboře.
A navíc byli pořádně vidět.
Proti Letcům z Philadelphie oba skórovali, Florian navíc zaujal rvačkou s jedním z předních ligových bijců Nicolasem Deslauriersem. Ne že by vyhrál, ale ukázal, že se nikoho a ničeho nebojí.
Xhekaj²
Drobná žena v brýlích, která, společně se svým mužem, vychovávala oba horkokrevné potomky ve skromných podmínkách, těžko přemáhala dojetí.
Obětovala chlapcům tolik…
#Habs Florian Xhekaj from the faceoff dot for goal vs #Flyers
„Pro tohle jsme s Jackem dřeli. A kvůli takové chvíli na sobě kluci roky pracovali. Je to splněný sen, jsem plná emocí,” povídala v rozhovoru pro NHL.com. Ilustrací toho, jak žili, budiž fakt, že Arber svou první hokejovou výplatu kdysi utratil za spotřebiče. Koupil rodičům novou ledničku, pračku, myčku...
Momma Xhekaj is so proud ????
“Naši pro nás obětovali úplně všechno, celé své životy. Spali v autě, vozili nás do Toronta na tréninky, zápasy a turnaje, investovali do nás každičký cent, co vydělali,” prohodil Arber.
“Myslím si, že to pro mámu byl fakt výjimečný okamžik poprvé nás vidět hrát společně za Montreal,” dodal Florian.
Nic Deslauriers dropped Florian Xhekaj ????????
Ten má za sebou skvělou sezonu v AHL, ukázal nejen svaly, ale i tah na bránu a cit pro koncovku. Hned 24krát skóroval. Rozhodně tak není sci-fi případný společný start i v ostrých zápasech. První dojem udělal více než solidní!
