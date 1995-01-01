Drafty stranou, chceme tituly. Šéf Tampy rozjíždí před uzávěrkou hru o všechno

7. února 13:20David Zlomek
Generální manažer Tampy Bay Lightning Julien BriseBois dal dle novináře Davida Pagnotty jasně najevo, že navzdory prvnímu místu v konferenci nehodlá usnout na vavřínech. Blesky jsou prý připraveny lovit a hledají posilu, která by týmu pomohla nejen v letošním play-off, ale i v dalších letech.
BriseBoisova strategie je už léta stejná a neúprosná: pokud se objeví šance získat kvalitu, neváhá obětovat budoucnost.
„Většinu let přistupujeme k uzávěrce stejně jako teď. Během kalendářního roku je velmi málo příležitostí, kdy můžete do týmu přidat skutečný talent. Jsou to v podstatě jen dvě okna, a sice období kolem draftu a začátku trhu s volnými hráči a pak právě dny před uzávěrkou přestupů,“ vysvětlil BriseBois. Pro Tampu je prioritou hráč, který do týmu zapadne dlouhodobě, což naznačuje, že BriseBois opět vyhlíží dalšího Brandona Hagela nebo Nicka Paula.
Háček je však v penězích. Tampa se neustále pohybuje na hraně platového stropu, což znamená, že jakýkoliv velký příchod bude muset vyvážit odchod někoho ze současné soupisky. Podle informací insidera Pagnotty už Lightning začali na trhu vrtět svými nejnadějnějšími prospekty.
Ve hře je údajně i Sam O'Reilly, který do Tampy přišel teprve nedávno z Edmontonu výměnou za Isaaca Howarda. Právě O'Reilly, který září v juniorské OHL, by mohl být tím hlavním lákadlem, které by do Tampy přivedlo hotového hráče do elitních dvou formací.
BriseBois sází na to, že Tampa je pro hráče zaslíbenou destinací, a to nejen kvůli floridskému slunci. Hlavním lákadlem je vítězná DNA, kterou tým v posledních letech vybudoval. „Myslím, že v první řadě jde o příležitost vyhrát. To je to hlavní. Hráči vědí, že pokud přijdou k nám, budou hrát po boku kluků, kteří už dokázali, že umějí vyhrávat,“ věří šéf Lightning.
