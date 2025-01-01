Činachov změnil názor a je otevřený setrvání v Columbusu, zájem ale stále mají Edmonton a Chicago

23. září 16:00Jakub Ťoupek
Na konci uplynulé sezóny si Jegor Činachov vyžádal trejd pryč z organizace Blue Jackets. Ruský útočník byl během svých čtyř sezón v NHL sužován zraněními, včetně vynechání 40 zápasů v minulé sezóně kvůli zranění zad. V 30 zápasech zaznamenal sedm gólů a 15 bodů. Ve smlouvě mu zbývá ještě jedna sezóna. A byl připraven udělat krok jiným směrem.
Na začátku tréninkového kempu ale přišly zprávy přímo z kabiny, že je Činachov otevřen setrvání v týmu. Ačkoli Činachov a jeho zástupci oficiálně neoznámili, že stáhli jeho žádost o výměnu, je to doslova opak toho, co řekli v polovině července.
V červnu ruský útočník přiznal: „Během sezóny jsem měl s trenérem nějaké nedorozumění. Nyní bych byl rád, kdyby k výměně došlo. Rád bych se přestěhoval na jiné místo. Vrátím se do Ruska? Dokud budu moci hrát v NHL, budu se zde dále rozvíjet.“
Není pochyb o tom, že bývalý výběr v prvním kole zatím v Columbusu nesplnil očekávání. Od té doby, co se stal plnohodnotnou součástí týmu v sezóně 2021-22, zaznamenal Činachov v dresu Blue Jackets 34 gólů a 71 bodů ve 175 zápasech.
Pokud se jeho hra v obrané fázi rapidně nezlepší, rodák z Omsku bude nejlépe využitelný v roli jednoho ze šesti nejlepších hráčů, kde jeho spoluhráči budou schopni nést odpovědnost za celou útočnou řadu. Po příchodu Charlieho Coyla a s Boonem Jennerem, který je na začátku sezóny v plné kondici, není jasné, zda vůbec tuto příležitost dostane.
Jak uvedl na samém začátku tréninkového kempu, je zřejmé, že on a Evason se dohodli na přijatelném kompromisu. Ať už bude jeho nedostatek času na ledě při hře v rovnovážném stavu kompenzován dodatečným časem při přesilovkách, nebo sám hráč sníží svá vlastní očekávání, bude reálné, že rok začne v dresu Blue Jackets.
I přesto jsou zde ale supi, kteří kolem něj krouží. Seznam možných nových destinací se zúžil na dvě možné. V údajném rokování o trejdu je Chicago a Edmonton. Pořizovací náklady by pro Edmonton byly jako vždy obtížné. Své místo by mu ale mohli uvolnit Adam Henrique nebo Mattias Janmark, které by mohli Oilers poslat na druhou stranu.
U Chicaga je to jiná pohádka. Spousta mladých talentů a výběrů v draftu. U Blackhawks se jeví reálněji varianta výměny při trade deadline. Pokud by byl Columbus na hraně postupu, a Činachov by nebyl ústřední postavou, mohl by zkusit získat například Sama Laffertyho, nebo dokonce Burakovskyho, za kterého by zaplatili právě mladším Rusem.
Právě období mezi sezónami může přinést mnoho změn a vzhledem k tomu, že Činachov je údajně ochoten zůstat a on i Evason jsou na stejné vlně, mohlo by to pro tým znamenat velký pokrok. Rozhodně má potenciál stát se skvělým hráčem první útočné řady Blue Jackets, takže by to nakonec mohl být ten nejlepší scénář.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.