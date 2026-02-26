Češi a Slováci: Nečas první hvězdou utkání! Bodovali Gudas i Hertl

26. února 7:19Jan Šlapáček
Skvělým výkonem se po návratu z Milána blýskl útočník Martin Nečas, který si připsal gól a asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Bodovat v noci dokázali i Radko Gudas a Tomáš Hertl.
Martin Nečas (Colorado Avalanche)
Český útočník navázal na výkony z olympijského turnaje a na ledě Utahu byl vyhlášen první hvězdou utkání. Nejdříve si v duelu připsal asistenci u gólu Brocka Nelsona, aby následně sám v přesilové hře skóroval.
Colorado vyhrálo v Utahu 4:2.
⚠️ Martin Necas snipe alert ⚠️ pic.twitter.com/qXO9wzXmth
— NHL (@NHL) February 26, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:2
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:23
Washington Capitals - Philadelphia Flyers 3:1
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:34
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:15
Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:2
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:04
Utah Mammoth - Colorado Avalanche 2:4
Martin Nečas (COL) - 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:33
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:56
Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 2:3pp.
David Kämpf (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:53
Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 4:6
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:58
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 6:5
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00
Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:48
