NHL

Češi a Slováci: Nečas první hvězdou utkání! Bodovali Gudas i Hertl

26. února 7:19

Jan Šlapáček

Skvělým výkonem se po návratu z Milána blýskl útočník Martin Nečas, který si připsal gól a asistenci a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Bodovat v noci dokázali i Radko Gudas a Tomáš Hertl.

Martin Nečas (Colorado Avalanche)

Český útočník navázal na výkony z olympijského turnaje a na ledě Utahu byl vyhlášen první hvězdou utkání. Nejdříve si v duelu připsal asistenci u gólu Brocka Nelsona, aby následně sám v přesilové hře skóroval.

Colorado vyhrálo v Utahu 4:2.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:2

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:23

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 3:1

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:34
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 57:15

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:2

Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:04

Utah Mammoth - Colorado Avalanche 2:4

Martin Nečas (COL) - 1+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:33
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 57:56

Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 2:3pp.

David Kämpf (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 28:53

Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 4:6

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:58

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 6:5

Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 60:00
Radko Gudas (ANA) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:48

