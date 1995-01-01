Čekání na zelenou. Kämpf bojuje s úřady, debut za Capitals zatím nezapsal

11. března 12:00David Zlomek
Washington Capitals si budou muset na ostrý start jedné ze svých posil z uzávěrky přestupů ještě počkat. David Kämpf, který do týmu dorazil z Vancouveru Canucks výměnou za volbu v šestém kole draftu, stále čeká na vyřízení pracovních víz od americké vlády, bez kterých do utkání NHL nesmí zasáhnout. Jednatřicetiletý útočník po úterním dobrovolném tréninku Capitals potvrdil, že situace je stále v řešení a jeho start v nejbližších dnech zůstává otevřený.
„Nejsem si jistý,“ odpověděl Kämpf na dotaz ohledně svého aktuálního stavu. „Stále probíhá proces získávání víz, takže momentálně nevím, jaký je stav.“ Kvůli těmto administrativním potížím už český forvard musel vynechat duel proti Calgary Flames a nad jeho účastí ve středečním zápase proti Philadelphii Flyers visí otazník. Program Capitals je přitom v těchto dnech nahuštěný, hned ve čtvrtek totiž tým cestuje k dalšímu utkání na led rozjetého Buffala.
Od českého reprezentanta se ve Washingtonu očekává, že převezme velkou část povinností, které po sobě zanechal zkušený Nic Dowd po svém odchodu do Vegas. Kämpf je v lize uznávaný jako specialista na vhazování, letos vyhrává 52,7 % buly, a je klíčovým mužem pro oslabení, ve kterém v průměru odehraje minutu a půl za zápas. Sám hráč si je vědom toho, co se od něj v novém působišti čeká, a věří, že týmu svými typickými dovednostmi okamžitě pomůže.
„Řekl bych, že tohle je moje role v celé kariéře v NHL,“ uvedl Kämpf ke svým defenzivním úkolům. „Dělám to po celou dobu, co jsem tady. Takže ano, snažím se být dobrý v oslabení, na buly v obranném pásmu a v podobných věcech, rozhodně.“ Jakmile dostane od úřadů povolení k práci, měl by v sestavě zaujmout místo centra čtvrté formace mezi Brandonem Duhaimem a Ethenem Frankem. Ve 38 zápasech, které letos odehrál za Vancouver, zaznamenal Kämpf šest bodů za dva góly a čtyři asistence.
Na rozdíl od českého útočníka nemá druhá čerstvá posila Capitals, obránce Timothy Liljegren, s dokumenty žádný problém. Švédský pravák sice vynechal zápas proti Calgary, ale bylo to z čistě hokejových důvodů, aby mohl z tribuny lépe navnímat systém trenéra Spencera Carberyho. Je tedy vysoce pravděpodobné, že proti Flyers už Liljegren do hry zasáhne, zatímco Kämpf bude dál netrpělivě čekat na zprávy z úřadů.