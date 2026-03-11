64 milionů dolarů pro Schmaltze! Zůstává u Mamutů, vysloužil si životní smlouvu

11. března 17:29Tomáš Zatloukal
S 24 góly je druhým nejlepším střelcem Utahu. Stejná příčka mu patří v týmové produktivitě díky 59 bodům. Nick Schmaltz skóruje i boduje v životním tempu a ve třiceti letech se dočkal nejlukrativnějšího kontraktu své kariéry. Z potenciálních terčů, které generální manažeři napříč NHL s nadějí vyhlíželi v kontextu červencového otevření hráčského trhu, tak mizí jeden z těch nejatraktivnějších.
Schmaltz má vyděláno!
Za dalších osm sezon si přijde na osm milionů dolarů ročně. Polepší si oproti současnosti, kdy zatěžuje platový strop částkou 5,85 "mega", i tak by mohl minimálně v prvních letech čerstvě uzavřeného paktu být přínosným hráčem z pohledu cena/výkon.
Najděte kromě nováčků hokejisty, kteří dělají kolem bodu na zápas a jejich gáže není osmiciferná... Mnoho jich nebude.
GM Bill Armstrong minulý týden nepochyboval, že s ním najde společnou řeč: "Jsem přesvědčený, že u nás Nick zůstane. Cítím se ohledně jeho situace komfortně, sebejistě."
Plácli si...
Ale okamžitě se objevily obavy, že Schmaltzův "deal" nebude pro Utah zrát jako víno, ale spíše se stane s postupem času břemenem. Že "nezestárne dobře". Těžko ale odhadovat, kde bude v roce 2034, až čerstvě uzavřená dohoda vyprší, platový strop. Momentálně roste vskutku strmě.
Schmaltz je členem elitní letky Mamutů, dělá centra Claytonu Kellerovi s Dylanem Guentherem. A nyní je jasné, že je také součástí klubové budoucnosti. Jedním z jádra kádru.
A Mammoth size extension for Nick Schmaltz! ???? pic.twitter.com/1O47GMYb1u
— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 11, 2026
Od svého vstupu do NHL rozdal Utah dlouhodobé smlouvy také Guentherovi, Loganu Cooleymu, JJ Peterkovi a Michajlu Sergačjovovi. Produktivní kapitán Keller je zavázán do roku 2028, hvězdná akvizice z přestupové uzávěrky MacKenzie Weagar dokonce do roku 2031.
To jsou muži, kolem kterých se budou točit tento i nejbližší další ročníky v podání klubu ze Salt Lake City.
Mammoth, navíc může v létě ještě nabrat na síly, pod stropem bude téměř 18 milionů dolarů... Aktuální vlastník 1. divoké karty Západní konference má ovšem ambice už teď, chce do play-off a jistě i přes 1. kolo.
Weagar nepřišel, aby v dubnu balil na dovolenou...
Takhle komentoval jeho příchod právě Schmaltz: "Je super vidět, že nám vedení kryje záda, snaží se sehnat nové tváře a udělat náš mančaft pro dnešek i do budoucna lepším."