Wright zpátky na scéně. Čtyřka draftu však není spokojená

Zatím to prostě nebylo ono. Shane Wright se zatím v NHL uvedl neslavně a mnoho fanoušků Seattlu začalo hovořit o tom, že by bylo lepší poslat mladíka na rok do juniorů. V posledních zápasech totiž dokonce ani nehrál. Na scéně se objevil po delší době až dnes v noci.

Situace kolem čtyřky draftu byla v poslední době opravdu neslavná. Wright hrál buď málo minut, nebo seděl na tribuně. Takový začátek si on a ani jeho nejbližší rozhodně nepředstavovali.

Když jsme u nejbližších, prarodiče se dokonce v nedávné době do Seattlu na svého vnuka přijeli podívat osobně. Měli však smůlu, nebyl na ledě, ale na tribuně. Ostatně, tohle nesl mladý hokejista velmi nelibě, a to i přes to, že se vyjádřil, že je připraven držet se plánu, který pro něj vedení Kraken připravilo.

Wright se tak ocitnul v podivném vakuu. Na farmu nemůže, juniorská soutěž už je mu malá a na NHL mu trenéři očividně tolik nevěří.

„Chci tu zůstat dlouhodobě,“ prohlásil sám Wright. „Je to vlastně jediný cíl, který mám. Chci být tady, myslím, že si to zasloužím. Musím spoluhráčům i trenérům ukázat, že na to mám. Udělám pro to cokoliv.“

První krok udělal v noci na dnešek, kdy ho trenéři vrátili do sestavy. A Wright si hned zapsal nejvyšší čas na ledě v sezoně, téměř čtrnáct minut, dvě minuty dokonce strávil na přesilovce. Žádný bod sice nezískal, avšak primární je návrat do sestavy.

Je otázkou, co stálo za posazením Wrighta na tribunu. Je jasné, že pokud by mělo jít o jakýsi výchovný políček, poseděl by si jeden zápas a pak by se vrátil. Nicméně i v utkáních, kdy hrál, hrál málo, navíc ne úplně dobře. I tak se ale někteří fanoušci zlobili. Kdo jiný by měl hrát a vyvíjet se než on, ptali se.

Seattlu propadla i možnost poslat ho výjimečně do AHL. NHL má totiž dohodu s kanadskými juniorkami, že pokud hráč, který může do juniorky, odsedí pět zápasů v řadě na tribuně, může na hostování do AHL. Ale maximálně na dva týdny.

Avšak s tím, že Wright už nyní nastoupil, se dá čekat, že v sestavě už zůstane. Přijde i kýžená produktivita?

