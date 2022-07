Wright, Slafkovský nebo Cooley. Po kom sáhnou Canadiens?

Po konci sezony v NHL přichází na řadu výběr talentů. Týmy si budou vybírat talentované mladíky, kteří se budou na ledech v zámořské soutěži prohánět v následujících letech. Montreal pořád zvažuje, koho vezme jako první volbu.

Canadiens vlastní první volbu v draftu poprvé od roku 1980. Tehdy ukázali na Douga Wickenheisera, který v organizaci neodehrál ani čtyři sezony.

Letos se celek z kanadské metropole rozhoduje, z koho udělá jedničku draftu. Ukáží na Wrighta, Slafkovského nebo Cooleyho? Finální rozhodnutí ještě nepadlo. Montreal se zatím snaží jednotlivé adepty blíže poznat.

Shane Wright je osmnáctiletý centr, o kterém se již hlasitě hovoří několik let. V uplynulé sezoně nosil kapitánské „C“ v Kingstonu, který hraje kanadskou OHL. Během ročníku posbíral v základní části 94 bodů v 63 zápasech. V play off pak přidal dalších 14 bodů. „Teď je to všechno v rukou Montrealu a jeho managementu. Určitě bych byl rád jedničkou. Ale toto rozhodnutí není v mých rukou,“ vzkázal Wright.

Dalším adeptem je urostlý křídelník Juraj Slafkovský. Slovenský útočník se může stát nejlépe draftovaným hokejistou ze své země. Trojkou byl Marián Gáborík před dvaadvaceti lety. A Canadiens se o nadějného rodáka z Košic zajímají. Hokejovou veřejnost zaujal odpovědí na otázku, proč by měl být vybrán Montrealem: „Někde jsem četl, že Suzuki a Caufield shání levé křídlo. Pokud chtějí, jsem tady.“

Ve hře o jedničku je i Logan Cooley. Americký útočník prošel národním rozvojovým programem USA. Ve dvou ligách odehrál dohromady 75 utkání a připsal si v nich 111 bodů. Z nedávno skončeného mistrovství světa do osmnácti let si odvezl stříbro a byl velmi důležitou postavou amerického celku. Ať se stane na draftu cokoliv, tak příští rok pravděpodobně odehraje v NCAA za University of Minnesota.

A podle čeho se nyní celek z provincie Québec vlastně rozhoduje?

„Být jedničkou draftu v Montrealu je rozhodně těžší než jinde. Proto zvažujeme nejen hokejisty podle výkonů, ale i podle charakteru. Snažíme se vyhodnotit jejich schopnost trvale čelit velkému tlaku,“ pronesl generální manažer Kent Hughes.

Kdo bude nakonec jedničkou draftu 2022, to se dozvíme v noci ze čtvrtka na pátek.

