Winter Classic noční můrou pro Chicago. Je to budíček a ostuda, zní z kabiny

Chicago Blackhawks zažili další ponižující okamžik své sezony, když na domácím Winter Classic podlehli rivalovi ze St. Louis 2:6. Na legendárním stadionu Wrigley Field se tak odehrála pátá prohra Blackhawks v řadě, což jejich bilanci posunulo na nelichotivých 12-24-2.

Zklamání neskrýval ani útočník Taylor Hall: „Jsem šokovaný z toho, jak jsme hráli. Je to obrovské zklamání,“ uvedl podle The Chicago Sun-Times. „Naši fanoušci si toho letos vytrpěli hodně, ale přišli nás podpořit. Abychom se předvedli takhle, je mi to za ně upřímně líto.“

Zápas začal špatně hned od úvodu, kdy Blues skórovali během přesilovky už po dvou minutách hry a náskok zvýšili na 2:0 ještě před desátou minutou. Hall sice dokázal zkorigovat skóre na 2:1, ale tři góly St. Louis ve druhé třetině zcela pohřbily naděje domácích. Tyler Bertuzzi ještě snížil ve třetí části na 5:2, ale Alexandre Texier svým gólem definitivně rozhodl.

Kapitán Nick Foligno vyjádřil frustraci z výkonu týmu: „Fanoušci přišli, fandili a vytvořili skvělou atmosféru, kterou Chicago umí. To, že jsme prohráli 2:6 při takové příležitosti, je prostě trapné. Naši fanoušci si zaslouží víc,“ řekl novinářům.

Celkem 40 933 fanoušků navzdory dešti a nízkým teplotám přišlo podpořit svůj tým, ale odešlo zklamaných. Mladá hvězda Connor Bedard, který byl jedním z hlavních taháků této akce, se na ledě příliš neprosadil. „Fanoušci za ty lístky dali nemalé peníze a my jsme jim nabídli tohle. Je mi to líto,“ prohlásil Bedard.

Trenér Anders Sorensen byl zklamaný nejen výsledkem, ale i přístupem hráčů: „Tohle není standard, jaký si nastavujeme. Musíme začít pracovat na tom, abychom se zlepšili.“ Podle něj rozhodla bitva před oběma brankami, kterou hráči Blues jasně ovládli.

Brankář Petr Mrázek měl obtíže s orientací v nepříjemném venkovním osvětlení a inkasoval dva góly z dálky. K tomu přispěla i nedostatečná obranná podpora. Sorensen ale zdůraznil, že Blackhawks měli během hry stejné množství šancí jako soupeř, jen je nedokázali využít.

Zápas potvrdil, že Chicago je na Winter Classic prokleté. Po této porážce mají Blackhawks v těchto prestižních utkáních bilanci 0-5 a celkově 1-6 v zápasech pod širým nebem.

