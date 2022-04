Winnipeg v noci vyhrál v Montrealu, Price se na soupisce zatím neobjevil

V jediném zápase dnešní noci zavítal Winnipeg na stadion posledního týmu Východní konference a dokázal odtud odvést cenné dva body. Na play off to ale Jets zatím stále nestačí.

MONTREAL CANADIENS - WINNIPEG JETS

2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Jets dohánějí manko na play off

Winnipeg zavítal ve svém 74. zápase letošní sezóny do Bell Centre a narozdíl od minulého zápasu, který se zde hrál, zde dokázal zvítězit. Domácí se dostali z kraje druhé třetiny do vedení, již na konci čtvrté minuty druhé periody však Jets vedli. Montrealu se posléze podařilo vyrovnat, ale v 52. minutě Svečnikov rozhodl zápas, Lowry na konci zápasu korigoval skóre gólem do prázdné branky.





Branky a nahrávky

21. Armia (Dvorak, Savard), 47. Anderson (Petry, Suzuki) – 22. Barron (Ehlers, Samberg), 24. Stastny (Barron, Samberg), 52. Svečnikov (Connor, Dubois), 59. Lowry (Sanford, Morrissey)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Montembeault (MTL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2%, odchytal 59:54

Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) 0+1

2. Samuel Montembeault (MTL) 31 zákroků

3. Morgan Barron (WPG) 1+1

