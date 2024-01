Winnipeg se vyhoupl do čela! Carolina znovu vstřelila šest branek, Bedard odstoupil

Kanadsko-americká NHL má minimálně na osmnáct hodin nového lídra. Nejlepším celkem letošní sezony je momentálně Winnipeg, který uspěl v pátém utkání v řadě a celkově bodoval jedenáctkrát za sebou. Skvělou formu si udržela také Carolina, která podruhé za sebou nasázela venku šest gólů. V zápase mezi New Jersey a Chicagem uspěli domácí, v polovině první části navíc kvůli zranění odstoupil elitní hráč Blackhawks Connor Bedard.

NEW JERSEY DEVILS - CHICAGO BLACKHAWKS

4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Obrat ve třetí třetině





New Jersey nakonec proti Chicagu potvrdilo roli favorita a utkání zvládlo poměrem 4:2. Nicméně domácí to jednoduché neměli, poněvadž po čtyřiceti minutách prohrávali. Nakonec se do hry pořádně vložil slovenský zadák Šimon Nemec, který srovnal a díky dvěma kanadským bodům byl zvolen první hvězdou utkání. Rozhodnutí přinesl v 52. minutě McLeod, v úplném závěru skóroval také Toffoli. Už v první třetině opustil utkání Connor Bedard, jenž inkasoval ostrý hit obránce Smithe.

Branky a nahrávky

31. Holtz (Nemec), 46. Nemec (Tierney, Siegenthaler), 52. M. McLeod (Lazar, Holtz), 60. Toffoli – 16. Dickinson (A. Vlasic), 39. Katchouk.

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 25 | Přesilová hra: 0/6 – 1/5 | Trestné minuty: 26 – 38

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:51

Arvid Söderblom (CHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:16

Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (NJD) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 59:51

Šimon Nemec (NJD) – 1+1, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:14

Tři hvězdy utkání

1. Šimon Nemec (NJD) – 1+1

2. Alexander Holtz (NJD) – 1+1

3. Michael McLeod (NJD) – 1+0

WASHINGTON CAPITALS - CAROLINA HURRICANES

2:6 (2:0, 0:1, 0:5)

Carolina dala znovu šest gólů





Carolina vyhrála také v pátém utkání za sebou, navíc podruhé v řadě dala šest branek. Hurricanes ale po první části prohrávali na ledě Washingtonu o dva góly, jenže ve druhé třetině snížil Burns a třetí perioda už jasně patřila hostům.

Branky a nahrávky

8. Dowd (Aube-Kubel, Malenstyn), 17. D. Strome (Ovečkin, Carlson) – 26. Burns (Svečnikov, S. Aho), 44. Jarvis (Ponomarjov, Orlov), 53. Svečnikov (S. Aho, Burns), 54. Burns (Svečnikov, S. Aho), 59. Orlov, 60. Ponomarjov (Kotkaniemi).

Statistiky

Střely na bránu: 17 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:01

Pjotr Kočetkov (CAR) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:05

Tři hvězdy utkání

1. Brent Burns (CAR) – 2+1

2. Andrej Svečnikov (CAR) – 1+2

3. John Carlson (WSH) – 0+1

ANAHEIM DUCKS - WINNIPEG JETS

1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

NHL má nového lídra





Winnipeg se vyhoupl do čela celé NHL! Kanadský celek sice nepodal v Anaheimu úplně nejlepší výkon, na výhru to ale stačilo. Na trefu McTavishe odpověděl ve druhé třetině Ehlers, načež ve třetí části vstřelil rozhodující branku Schmidt. Na obránce Jets ještě navázal přesilovkovým gólem Perfetti. Winnipeg zvítězil popáté za sebou, svou bodovou sérii natáhl na jedenáct zápasů.

Branky a nahrávky

16. McTavish (Killorn, Vatrano) – 28. Ehlers (Scheifele, Pionk), 42. Schmidt (Samberg, Naměstnikov), 54. Perfetti (Naměstnikov, Niederreiter).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 56:34

Laurent Brossoit (WPG) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:05

Tři hvězdy utkání

1. Josh Morrissey (WPG) – 0+0

2. Mason McTavish (ANA) – 1+0

3. Nikolaj Ehlers (WPG) – 1+0

