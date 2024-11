Winnipeg přepisoval tabulky NHL, Hellebuyck překonal rekord Ondry Pavelce

I když vás třeba tenhle klub moc nebaví, nejde ho přehlížet. Nejdřív to byla hlavně zábava. Pak už znalci uznale pokyvovali. Ani ne v polovině listopadu už je z toho historická záležitost. Tryskáči svým rekordním začátkem přepisují statistiky NHL!

Čtrnáct výher z úvodních patnácti zápasů. A ne ledajakých! V posledních třech duelech inkasoval Winnipeg s Connorem Hellebuyckem v brance jen jednou. Nula proti Utahu, nula proti Coloradu, 4:1 s nabušeným Dallasem. Zatím jediný, kdo dostal malý klub z Manitoby na kolena, bylo na konci října Toronto (6:4).

„Jsem trochu ohromený, ale pokusíme se to ještě natáhnout,“ slíbil trenér Scott Arniel.

Winnipeg svým historickým začátkem překonal Ottawu ze sezóny 2007-08, která tehdy vyhrála třináct ze čtrnácti úvodních utkání.

„Je to dobrý výsledek, ale práce nekončí,“ podotkl Vladimir Naměstnikov.

Strůjci sobotního úspěchu byli právě Naměstnikov a Alex Iafallo (oba 1+1). A samozřejmě Hellebuyck. To už je klasika. Brankářská stálice. Rodák z amerického Michiganu má druhý nejnižší průměr inkasovaných branek (1,83) v lize a nejlepší procento úspěšnosti zákroků (93,5%).

Aktuálně nedostal gól 191 minut a 47 vteřin. Právě po tak dlouhé době inkasoval v sobotu, když ho ve třetí třetině překonal Roope Hintz. Hellebuyck tím přepsal klubový rekord Ondřeje Pavelce, který v sezóně 2014-15 udržel neprůstřelnost 187 minut a 5 vteřin.

„Další ohromný zápas. Má fakt skvělý začátek,“ pochválil svého brankáře Iafallo.

Celková úspěšnost Jets je ohromná. Vyhráli 93,3% zápasů a celá liga se jim s odstupem dívá na záda. „Už jsme v téhle sezóně měli pár dobrých zápasů, ale tohle mohl být náš nejucelenější výkon. Bylo to proti extrémně dobrému soupeři, tvrdému soupeři, divizními soupeři. Byli jsme dobří celých šedesát minut,“ těšilo trenéra Jets.

„Jinak to není, že by nám Helle vyhrál každý zápas. Není to, že by nám útok Marka Scheifeleho vyhrál každý zápas. Pro mě je to 23 hráčů. Zrovna tohle bylo o tom, jak dokázal úplně každý nějak přispět,“ podtrhnul týmový výkon proti Dallasu Arniel.

